Собянин порекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекомендует пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24» 30 апреля.

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне [дотронетесь]. Лучше все-таки надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения», — отметил градоначальник.

Он рассказал, что в связи особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

«Когда поезд въезжает в тоннель, идет мощное нагнетание, как помпой, воздуха, и на некоторых станциях метро при открытых дверях создается очень мощный воздушный поток, такой, что ребенок стоит на платформе, и его может снести. Это опасно. Но там, где это можно сделать, мы двери убираем и будем убирать по мере увеличения температуры на улице», — пояснил он.

Собянин уточнил, что на данный момент сняты первые двери, а вторые уберут там, где это возможно.

Помимо этого, глава городской администрации рассказал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась. Он пояснил, что такие выводы можно сделать на основе динамики роста числа заболевших за последние 5–7 дней.

При этом он отметил, что столица в лучшем случае прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом. Снятие ограничений в городе, по его словам, начнется исключительно после того, как ситуация с заболеваемостью улучшится.

11 апреля Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Оформить его можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Московской области — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

С 29 марта в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных. Режим продлен до 11 мая.

Общее число зараженных на сегодняшний день в Москве, по данным оперштаба, достигло 53 739, выздоровели — 5135, скончались — 611.

Впервые вспышка коронавируса была зарегистрирована в городе Ухань в Китае в декабре. ВОЗ объявила вспышку этой инфекции пандемией 11 марта.

К настоящему моменту вирусом заразились более 3,2 млн человек в 212 странах мира. В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.