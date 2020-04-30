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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась. Такое заявление в четверг, 30 апреля, сделал мэр города Сергей Собянин.

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По его словам, подобные выводы можно сделать исходя из динамики заболеваемости в течение последних 5–7 дней.

«Динамика по заболевшим известна, она публикуется каждый день. И если смотреть день ко дню последние дней 5, 6, 7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5–3 тыс. заболевших, нет такого, чтобы рост», — отметил градоначальник в интервью телеканалу «Россия 24».

Если брать за основу расчета период, указанный Собяниным, то за последние семь дней число зараженных в городе увеличилось на 19 799 человек. При этом ежедневный прирост не превышал значение в 3 093.

Мэр выразил надежду, что сложившаяся ситуация в городе предполагает пик заболеваемости и в скором времени число ежедневных заражений пойдет на убыль.

«Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад», — отметил он.

При этом он отметил, что столица в лучшем случае прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом. Снятие ограничений в городе, по его словам, начнется исключительно после того, как ситуация с заболеваемостью улучшится.

Общее число зараженных на сегодняшний день в Москве, по данным оперштаба, достигло 53 739, выздоровели — 5135, скончались — 611.

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По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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