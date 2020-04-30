В ВОЗ выразили опасение из-за возможного быстрого снятия ограничений

Слишком быстрое смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, может спровоцировать возвращение эпидемии, страны должны тщательно оценить риски. Об этом заявила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в четверг, 30 апреля.

По ее словам, организация рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования граждан «тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране».

По мнению Вуйнович, между этапами смягчения мер дистанцирования должно проходить около двух недель, чтобы можно было понять эффект от ограничений.

Вуйнович добавила, что эффективное управление переходной фазой будет зависеть от нахождения баланса между сохранением нефармакологических мер, изоляции и дистанцирования, и контролем над передачей вируса через тестирования, отслеживание заболевших, их контакты, изоляцию или карантин.

По поводу сроков выхода из режима карантина собеседница агентства сказала, что «это будет зависеть от вариантов передачи инфекции и от того, как они будут меняться в результате изменений, связанных со смягчением ограничений».

Ранее в четверг Вуйнович заявила, что ослаблять карантинные меры в России можно будет после 12 мая лишь при условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Она считает, что «ходить заболевшим среди других людей — это не геройство, а хамство».

Впервые вспышка коронавируса была зарегистрирована в городе Ухань в Китае в декабре. ВОЗ объявила вспышку этой инфекции пандемией 11 марта.

К настоящему моменту вирусом заразились более 3,2 млн человек в 212 странах мира. В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

В последние дни ряд стран начал допускать послабления в режиме строгой самоизоляции граждан. Так, в Испании детям разрешили выйти на улицы. В Швейцарии заработали парикмахерские и салоны красоты, а скоро возобновят деятельность музеи, рестораны, библиотеки. Новая Зеландия разрешила гражданам снова выйти на работу.