Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам
Общество
Москвичам пообещали дождь на 9 мая
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Мир
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Частным медорганизациям выделят 577 млн рублей на помощь пожилым
Сюжет:

В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постепенно ослаблять карантинные ограничения в России можно будет после 12 мая только при условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Такое мнение в четверг, 30 апреля, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Со всей Россией-матушкой»: как выглядит самоизоляция на Енисее
В селения старообрядцев и сибирских рыбаков нечасто прилетает вертолет и не ведут дороги, но новые правила у них оказались одни с большими городами

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. <...> Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме этого, Вуйнович прокомментировала поведение людей, которые заразились коронавирусом и при этом не соблюдают режим самоизоляции. По ее словам, «ходить заболевшим среди других людей — это не геройство, а хамство». Она подчеркнула, что таким образом заболевшие ставят под угрозу здоровье других людей, у которых могут быть хронические заболевания или ослабленный иммунитет и для которых коронавирусная инфекция может проходить с осложнениями.

«Защитить других от себя — это самое важное. Если люди будут иметь в себе такое самосознание: беречь себя и беречь других, то, мне кажется, с вирусом будет гораздо легче жить», — добавила Вуйнович.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе выхода из самоизоляции. По его словам, самое главное — это поэтапность. Он также подчеркнул, что остается высокий риск второй волны эпидемии, поэтому нужны продуманные и согласованные со специалистами решения.

По состоянию на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины россиян признались в усталости от режима самоизоляции
«Индекс самоизоляции» Москвы в четверг утром составил 3,2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020