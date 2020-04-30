В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России

Постепенно ослаблять карантинные ограничения в России можно будет после 12 мая только при условии ежедневного снижения количества новых заболевших. Такое мнение в четверг, 30 апреля, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. <...> Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме этого, Вуйнович прокомментировала поведение людей, которые заразились коронавирусом и при этом не соблюдают режим самоизоляции. По ее словам, «ходить заболевшим среди других людей — это не геройство, а хамство». Она подчеркнула, что таким образом заболевшие ставят под угрозу здоровье других людей, у которых могут быть хронические заболевания или ослабленный иммунитет и для которых коронавирусная инфекция может проходить с осложнениями.

«Защитить других от себя — это самое важное. Если люди будут иметь в себе такое самосознание: беречь себя и беречь других, то, мне кажется, с вирусом будет гораздо легче жить», — добавила Вуйнович.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе выхода из самоизоляции. По его словам, самое главное — это поэтапность. Он также подчеркнул, что остается высокий риск второй волны эпидемии, поэтому нужны продуманные и согласованные со специалистами решения.

По состоянию на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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