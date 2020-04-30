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«Индекс самоизоляции» Москвы в четверг утром составил 3,2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Индекс самоизоляции» в Москве утром в четверг, 30 апреля, находится на уровне 3,2, это значит, что большинство людей дома, следует из данных «Яндекса».

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По состоянию на 09.20 (мск) «индекс самоизоляции» в Москве составлял 3,2, что означает, что большинство жителей столицы находятся дома, однако на улицах всё же есть люди.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого нет.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

корона

По последним данным, в Москве зарегистрировано 50 646 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 4610 пациентов, скончались — 546.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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