В Москве аннулировали более 20 тыс. пропусков заболевших COVID-19 и ОРВИ

В Москве аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, которые оформили жители столицы с коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте мэра города в четверг, 30 апреля.

Подчеркивается, что заболевшие не могут воспользоваться ранее оформленными пропусками и обязаны соблюдать режим самоизоляции. При этом жители с ОРВИ могут получить разовый пропуск для посещения врача, использование которого проверяется.

«На текущий момент недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями», — сказано в сообщении.

Нарушителям самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, они будут госпитализированы.

Режим самоизоляции в Москве был введен 29 марта, с 15 апреля для передвижения по городу на любом виде транспорта требуется электронный пропуск.

28 апреля мэр столицы Сергей Собянин продлил в Москве обязательный домашний режим самоизоляции до 11 мая. До этого же числа запрещено проведение массовых мероприятий, останутся закрытыми кафе и рестораны, салоны красоты, солярии и сауны. Остаются в силе ограничения на работу организаций. При этом уже оформленные пропуска для поездок на работу будут действительны до 4 мая.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 50 646 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 4610 пациентов, скончались — 546.

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