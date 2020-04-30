Онищенко призвал россиян «потерпеть» с шашлыками на майских праздниках

Во время майских праздников жителям России необходимо отказаться от вылазок на природу с шашлыками, а дачникам следует избегать контактов с соседями, заявил академик Российской академии наук (РАН), бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я очень прошу: в эти дни, когда начнутся майские, День Победы — во-первых, уберечься от соблазна вопреки запретам пойти на шашлыки, что мы уже наблюдали, когда было начало изоляции», — призвал он.

Эксперт подчеркнул, что в данной ситуации особенно нужно беречь старшее поколение, так как молодые люди могут заразиться коронавирусом после поездки на природу и не знать, что они стали источниками инфекции.

«А придя домой, они своих дедушек, бабушек, отцов заразят, вот это будет большая беда. Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», — Онищенко ТАСС в четверг, 30 апреля.

По его словам, чем строже россияне будут соблюдать ограничительные меры, тем быстрее страна сможет вернуться к привычному образу жизни.

Также Онищенко заявил, что выезд на дачу возможен при условии использования личного автомобиля. Также необходимо воздержаться от контактов с посторонними людьми.

Академик отметил, что при соблюдении всех норм предосторожности поездка снимет у людей стресс и напряжение, которые накопились из-за карантинных мер.

«Праздники пройдут, и я уверен, что ситуация пойдет и уже идет на затухание. Сейчас солнышко пригреет, весна скажет свое слово и поправит нам положение <...> Тут осталось немножко, давайте потерпим», — заключил он.

26 апреля Онищенко заявил, что ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. Он пояснил, что, как правило, острые респираторные инфекции приходят с наступлением холодов. Коронавирус также появился в зимний период.

19 марта Геннадий Онищенко оценил предложение президента США Дональда Трампа по лечению COVID-19.