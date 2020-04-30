От бинта: где и как ослабляют режим изоляции

Страх экономического упадка и усталость от заточения медленно, но верно берут вверх над опасностью коронавируса. В последние дни немалое число стран объявило о некоторых послаблениях в режиме строгой изоляции . В Испании детям впервые за долгие недели разрешили выйти на улицы, а в других странах, вроде Германии и Норвегии, их вновь усадили за парты. К радости взрослых «сидельцев» в Швейцарии и ряде американских штатов приоткрыли парикмахерские и салоны красоты, а Новая Зеландия разрешила жителям снова выйти на работу. Впрочем, ни одно правительство не рискует действовать в логике «помирать, так с музыкой»: все послабления вводятся крайне осторожно и с извечным примечанием «если позволит ситуация».

Ура фастфуду

«Невозможно передать, как прекрасно это пахнет», — написал в Twitter на этой неделе депутат новозеландского парламента Кристофер Бишоп под фотографией со стаканчиком кофе, который он взял c собой из кофейни.

Пиццерии, кофейни и сети быстрого питания — пусть и только в режиме «на вынос» — заработали в Новой Зеландии на этой неделе впервые с начала почти месячного режима жесткой изоляции. У «Макавто» очереди из соскучившихся по гамбургерам и картошке-фри жителям стали скапливаться уже на рассвете, а пиццерия Dominos наняла тысячу человек обслуживающего персонала в первый же день выхода из локдауна, чтобы справиться с потоком заказов.

От бинта Парковка перед супермаркетом в Новой Зеландии Фото: Global Look Press/Guo Lei

С 28 апреля премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн понизила уровень ограничений с 4-го до 3-го, назвав этот этап своеобразной «комнатой ожидания» : первые послабления покажут, можно ли затем и дальше двигаться к возврату в нормальную жизнь. На первых порах 400 тыс. жителей разрешили вновь ходить на работу, а всем остальным — выезжать на рыбалку, серфинг и ходить в горы. С 30 апреля в Новой Зеландии открылись школы. Правда, и тут Ардерн проявила осторожность, попросив всех, у кого есть возможность и дальше работать или учиться на дому, продолжать в том же духе. На всякий случай.

В схожей осторожной манере из локдауна начала со вторника выползать и соседняя Австралия. В Сиднее открыли для посещений несколько пляжей, пустовавших месяц. А в штате Новый Южный Уэльс , рекордсмене страны по числу случаев заболевания коронавирусом, разрешили походы в гости, но количеством не более двух человек , не считая детей.

Глотки свободы

Всё еще сидящие на карантине испанцы получили первый глоток свежего воздуха в минувшее воскресенье — власти разрешили детям впервые с 14 марта выйти на улицы в сопровождении одного родителя . А на будущее задумали разработать специальный график для выходов из дома для разных категорий граждан (его, как ожидается, представят в начале мая). Например, дать старикам возможность прогуливаться по утрам, а детям — во второй половине дня. Канарские острова выступили с идеей выпускать жителей домов с четными номерами по четным дням и наоборот. А Андалусия, забежав сильно вперед, уже выступила за открытие с 25 мая баров и ресторанов, но с увеличенной дистанцией между столиками.

Потихоньку намечается возвращение к прежней жизни и в Италии. С 4 мая в стране должны вновь заработать предприятия в сфере строительства, оптовой торговли и недвижимости, а рядовые жители смогут выходить в парки, отправляться на велосипедные прогулки, брать еду на вынос и организовывать похороны. С 18 мая открываются магазины, музеи, бары и рестораны .

От бинта Дети на прогулке после частичного снятия ограничений в Испании Фото: REUTERS/Nacho Doce

— Это будет постепенный и очень мягкий переход от карантина к нормальной жизни, так сказать, медленный старт. Первый действительно чувствительный шаг к разблокировке сложившегося драматического положения для миллионов итальянцев — возможность вновь посещать своих родных и близких. Пусть и с сохранением всех известных мер предосторожности. В любом случае для людей, находящихся в изоляции 50–60 дней, это глоток свежего воздуха и надежда на скорейшее завершение кошмара , — сказал «Известиям» президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

Впрочем, кое-где местные власти решили поторопить события. «Мы не можем стать лабораторией или подопытными кроликами. Мы тоже должны жить», — заявил в сердцах губернатор Венето Лука Зайя. И разрешил жителям своего региона на неделю раньше других итальянцев спокойно заниматься спортом вне дома, уезжать в загородные дома и ездить на машинах за едой.

Германия начала послабления с 20 апреля , разрешив открыться магазинам площадью до 800 кв. м., а 27 апреля в половине из 16 немецких земель детям было позволено вернуться в школы — правда, только тем, у кого на носу экзамены.

От бинта Супермаркет в Германии Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

— Также большему количеству детей разрешили ходить в детские сады. Раньше они были открыты только для детей, чьи родители относятся к социально значимым профессиям, теперь стали пускать тех, кто воспитывается одним родителем. А еще у нас на днях вновь открылся зоопарк, — рассказала о последних послаблениях «Известиям» россиянка Оксана, живущая с сыном в Берлине.

В Баварии уже неделю как отрыто 80% всей розницы . Но как не раз подчеркнули местные власти, это пробный шар: сработает — будут новые послабления, если же кривая заражений вновь пойдет вверх — свободу передвижений опять ужесточат. И об этом с истинно немецкой щепетильностью напоминают в каждой немецкой земле.

В Швейцарии и Норвегии власти к радости обросших за время карантина изоляционистов уже открыли парикмахерские . В последней также начали работать школы — пока для самых младших школьников от 6 до 10 лет . В Бельгии разрешили прогулки по паркам , пообещав начать более ощутимые послабления с 4 мая. В тот же день посетить салоны красоты и церкви смогут и греки, тогда как французам придется ждать до 11 мая. Как пообещал на этой неделе премьер Эдуар Филипп, с этого дня Пятая республика разрешит открыть двери всем торговым точкам, кроме баров и ресторанов, а жителям — свободно передвигаться без спецразрешений в пределах не более 100 км от места проживания.

Тонкий лед

Послабления строгого домашнего режима начались даже в США, ныне самой пострадавшей от коронавируса стране . Во многом на это власти ряда штатов пошли под давлением мрачной статистики, демонстрирующей рост безработицы до 16% в нынешнем месяце.

Ряд американских штатов приоткрылся еще 24 апреля. Аляска разрешила посещение ресторанов и салонов красоты, в Калифорнии и Флориде вновь открыли часть пляжей, хоть и с рядом ограничений. В Миссури, Южной Каролине, Вермонте и Монтане позволили ходить в церкви и на блошиные рынки. Техас ограничился снятием запрета на посещение ресторанов, магазинов и театров с 1 мая, пообещав вскоре пускать публику в музеи и библиотеки.

Дальше всех пошли власти Джорджии: в конце апреля губернатор постановил открыть салоны красоты, тату-салоны и массажные кабинеты, боулинги и тренажерные залы, а затем рестораны и театры .

А вот штат Нью-Йорк, где коронавирус убил свыше 22 тыс. человек и инфицировал 300 тыс., пока держится . Первые послабления здесь смогут начаться не ранее 15 мая, заявил на этой неделе губернатор штата Эндрю Куома.

От бинта Нью-Йорк Фото: Global Look Press/Michael Nagle/Xinhua

Канада начала постепенное ослабление пандемических ограничений 27 апреля, но под аккомпанемент увещеваний премьера Джастина Трюдо о недопустимости резких шагов и необходимости сохранять бдительность. Первой запреты стала отменять провинция Нью-Брансуик, начав с открытия парков и пляжей. «Жизнь должна продолжаться», — заявил на днях и глава канадского Квебека Франсуа Лего, объявив, что с 11 мая будут открыты начальные школы и детские сады.

При этом в заявлениях всех политиков красной нитью проходит мысль, что до окончательной победы над вирусом еще далеко . И тут крайне показательным стал пример некоторых азиатских стран. Если Китай, Южная Корея и Вьетнам в целом побороли COVID-19, то Япония и Сингапур не избежали нового всплеска заражений даже при раннем введении ограничительных мер.

— В Японии объявлен режим ЧП до 6 мая, но власти только «просят» граждан остаться дома, а владельцев ресторанов и магазинов (за исключением аптек, супермаркетов и круглосуточных магазинов) не открывать свои заведения . Но ни центральное, ни местное правительство не могут ни к чему обязать: никаких наказаний за несоблюдение этой просьбы нет — наши законы и юридическая система просто не позволяют этого сделать, — рассказала «Известиям» жительница Токио Кадзуми.