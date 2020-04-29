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Под сокрытым небом: ВОЗ готова оценить глобальные ошибки

Однако организация не согласна с обвинениями США и Франции
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Под сокрытым небом: ВОЗ готова оценить глобальные ошибки
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2020-04-29 13:21:08
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Всемирная организация здравоохранения готова в своей работе руководствоваться запросом лидеров G20 по оценке ошибок в глобальном масштабе. Однако задача ВОЗ — заботиться о здоровье всего населения планеты независимо от расы и политических взглядов. Об этом «Известиям» сообщили в организации, комментируя недавнее заявление президентов США и Франции о необходимости ее реформирования. Ранее американский лидер предупредил, что Штаты останавливают финансирование организации, так как она не справилась с пандемией COVID-19 и утаила важную информацию о зарождении эпидемии в Китае. Европейская служба внешних связей (EEAS) также опубликовала доклад с обвинениями в адрес Пекина, но вскоре текст подвергся серьезной переработке. Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты уверены: происходящее не изменит глобального улучшения экономического сотрудничества между ЕС и КНР при ухудшении китайско-американских отношений.

ВОЗмутились

Во время недавнего телефонного разговора президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились с необходимостью реформировать Всемирную организацию здравоохранения. Ранее Дональд Трамп анонсировал заморозку взносов в ВОЗ, заблокировав ежегодный вклад США в размере свыше $400 млн на время расследования правильности действий структуры в первые дни пандемии. Американский лидер обвинил организацию в том, что она не приняла во внимание информацию от источников в городе Ухань, противоречащую официальным заявлениям Пекина.

Во всемирной организации с подобными шагами Вашингтона не согласились, хотя и выразили готовность проанализировать возможные ошибки.

— Задача ВОЗ заключается в том, чтобы содействовать укреплению здоровья всех людей во всем мире без различия расы и политических убеждений. И, как отметил глава организации, ВОЗ готова руководствоваться в своей работе запросом лидеров G20 для оценки пробелов в глобальном масштабе, — заявил «Известиям» официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве, Швейцария

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве, Швейцария

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Между тем французский лидер также подверг сомнениям правдивость информации от КНР. Еще 17 апреля в интервью Financial Times Эммануэль Макрон заявил, что Китай может что-то утаивать, так как по сравнению с Европой им удалось победить коронавирус гораздо быстрее. Он подчеркнул: совершенно очевидно, что есть то, чего «мы» не знаем.

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— Надо понимать, что страны ЕС — это не единый организм, у каждой свои личные интересы во взаимоотношениях с Китаем. Францию при этом нельзя назвать его однозначным партнером, — заявил «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Кроме того, эксперт отметил, что Макрон в отличие от Трампа считает себя не просто главой государства, но и лидером глобального масштаба, выступая за идеи переустройства ЕС. Исходя из этой позиции, он пытается высказаться за весь ЕС в отношении ситуации с реформированием ВОЗ и задать новый мировой тон.

— Ряд европейских стран сейчас присоединяется к претензиям в адрес КНР, в частности Франция, однако европейцы всегда были более осторожны в принятии любых антикитайских ограничительных мер, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

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Китай
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Liu Kun

Эксперт также подчеркнул, что у каждой из стран ЕС — свои отношения с КНР, но большинство из них — получатели значительных объемов китайских инвестиций, поэтому у Поднебесной достаточно возможностей проводить свою линию и добиваться учета ее точки зрения. К тому же у Китая есть инструменты, чтобы «задобрить» Европу, ведь сейчас он — крупнейший экспортер медицинских материалов, что особенно важно сегодня.

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Один вирус — один путь

24 апреля Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала доклад о кампании дезинформации, якобы развернутой Россией и Китаем вокруг пандемии COVID-19. Но, как позже сообщила The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников ЕС и письмо советника шефа дипломатии ЕС Жозепа Борреля, доклад подвергся серьезной переработке под давлением КНР. Из-за того что китайский дипкорпус якобы надавил на Брюссель, советник Борреля распорядился отсрочить публикацию доклада и попросил аналитиков «провести различие между продвижением дезинформации и агрессивным продвижением нарратива». В ЕС решительно отрицают обвинения. Представитель EEAS Питер Стано заявил Politico, что ведомство не подвержено какому-либо внешнему политическому давлению, а выводы NYT «необоснованные и неверные». При этом в интервью испанской газете La Vanguardia от 27 апреля сам Боррель поблагодарил Китай и Россию за их помощь Европе.

В отличие от США у европейцев более мягкая политика в отношении Китая, к тому же сама КНР заинтересована сейчас в установлении экономических связей с ними, потому как с Америкой слишком много разногласий, — отметил в беседе с «Известиями» Владимир Швейцер.

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маски

Отправленные в Украину в качестве гуманитарной помощи медицинские маски из Китая

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Markiian Lyseiko

По мнению политолога Василия Кашина, страны Восточной и Центральной Европы довольно активно экономически взаимодействует с Китаем. Например, наиболее пострадавшая от коронавируса Италия подписала с КНР меморандум по проекту «Один пояс — один путь» в марте 2019 года.

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— Перспективы того, какую позицию займет Европа на фоне ухудшения американо-китайских отношений, в настоящей момент выглядят ясными, учитывая что КНР активно наращивает дипломатическое наступление на ЕС, — пояснил «Известиям» политолог.

Кроме того, эксперт отметил, что один из главных тезисов обвинения заключался в том, что борьба с пандемией в ЕС показала гораздо худшие результаты, чем в КНР. Но это не совсем корректно. Весь регион проявил себя лучше, чем Европа: во Вьетнаме, например, нет ни одного погибшего, а Тайвань смог сразу «задушить» вирус.

Ситуация с сокрытием данных Китаем пока находится на уровне дискуссий об оружии массового уничтожения Ирака (американцы использовали это для вторжения в страну в 2003 году. — «Известия»), а причин столь бескомпромиссной борьбы с КНР у Европы нет, — отметил Василий Кашин.

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Вьетнам

Ханой, Вьетнам

Фото: REUTERS/Kham

После анонсирования решения Трампа по взносам в ВОЗ, большинство европейских держав выразили поддержку организации. И даже представитель МИДа Франции заявила на брифинге, что Пятая республика сожалеет, поскольку привержена мультилатерализму.

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Безопасный совет

Помимо обсуждения необходимости реорганизации ВОЗ Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в своем разговоре выразили надежду, что в ближайшее время состоится заседание постоянных членов Совбеза, чтобы обсудить ответ ООН на пандемию. 27 апреля глава МИД России Сергей Лавров анонсировал: все постоянные члены поддерживают эту идею и сейчас решается вопрос о дате. Именно там соберутся главы США, Франции, России, Китая и Великобритании, где Макрон по сути представит позицию всей Европы. Но кроме вопроса о реформировании ВОЗ странам также придется решать, как жить миру после всеобщих изменений в социально-экономической сфере.

— Безусловно, обсуждение борьбы с вирусом должно быть направлено не на слом существующей системы, а на ее улучшение, это касается и ВОЗ, но стратегически лидерам придется думать о перестройке всей системы международных отношений, — отметил в беседе с «Известиями» Владимир Швейцер.

По мнению Василия Кашина, на фоне человеческих потерь перед миром встал вопрос о политической ответственности, но ситуация конкретно с ВОЗ не может стать причиной кардинальных изменений в отношениях.

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врач и больной
Фото: REUTERS/Sergio Perez
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— История с обвинениями против Китая напоминает сюжет с российским вмешательством в выборы в США, который был отправной точкой для ухудшения отношений между странами, — отметил эксперт.

По его словам, это также имеет отношение и к внутренней политике США, ведь уже известно о документе Республиканской партии, где открыто говорилось, что в ходе подготовки к избирательной кампании необходимо было возложить ответственность на Китай, чтобы усилить позиции действующего президента.

Пока опасения Соединенных Штатов открыто разделяет Австралия. О том, что Китай был недостаточно откровенен и утаивает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила глава МИДа страны Марис Пейн. Однако по примеру Трампа Австралия не заблокировала взнос в ВОЗ, суммарно он составляет 2,2% от $5,8 млрд, в то время как вклад США равнялся 22%.

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