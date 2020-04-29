Вирус свободы: боссы итальянской мафии вышли на свободу из-за эпидемии

Несколько влиятельных членов итальянских мафиозных кланов на днях вышли из тюрем благодаря пандемии коронавируса. Как и сотням тысяч других заключенных в разных странах мира, им упростили режим отбытия наказания, опасаясь за их здоровье и здоровье тюремщиков, которые могут заразить друг друга COVID-19. «Известия» разбирались в том, как реализуются гуманистические инициативы, которые применяются в отношении «сидельцев», порой вступая в противоречие с соображениями общественной безопасности.

Заключенные во всех странах мира, так же как и обычные граждане, оказались в кризисной ситуации из-за распространения коронавируса. Чаще всего ситуация для осужденных оказалась даже более сложной, чем для населения в целом, — антисанитария в тюрьмах; отсутствие средств индивидуальной защиты; невозможность соблюдения мер социального дистанцирования в переполненных камерах. Во многих странах фиксируются уже далеко не единичные случаи смерти обитателей пенитенциарных заведений, а также их сотрудников.

Скостили срок

Впрочем, для нескольких сотен тысяч заключенных COVID-19 оказался неожиданным подарком. На фоне рекомендаций, которые давали ООН, Всемирная организация здравоохранения и другие международные и правозащитные структуры правительства пошли на беспрецедентный шаг — многих «сидельцев» просто отпускают на волю или же переводят под домашний арест.

Именно таким образом на свободе, хотя и с ограничением в передвижении, на днях оказались несколько боссов итальянских мафиозных кланов. Это Франческо Бонура из сицилийской «Коза ностра»; Винченцо Яннаццо, представитель преступной семьи Ндрангета; и Паскуале Загария, члена клана Казалези . Все трое оказались под домашним арестом благодаря распоряжению правительства, которое позволило местным властям облегчить наказание для тех, кому осталось провести в неволе менее 18 месяцев.

мафия Паскуале Загария Фото: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Представители кланов были приговорены к срокам от 14 до 23 лет; среди вменявшихся им деяний — участие в организованном преступном сообществе и пособничество мафии. Загарию полиция считает главным финансистом Казалези. Как отметил ведущий дела против мафии прокурор Федерико Кафьеро де Рахо, все трое содержались под стражей с применением «мер особой изоляции», призванных исключить их контакты с внешним миром. «Понятно, что, как только они окажутся дома, эти меры соблюдать не удастся», — отметил прокурор , которого цитирует CNN.

— Во времена кризиса мафиозные организации могут еще глубже проникнуть в экономическую сферу, в частности поддерживая или даже приобретая те бизнесы, которые столкнулись с финансовыми трудностями, не могут получить доступ к государственной поддержке и таким образом вынуждены искать альтернативные источники кредитования — то есть обращаться к криминальным структурам, — добавил де Рахо. Среди тех бизнесов, которые могут попасть в орбиту интересов мафиозных структур, — гостиницы, рестораны и другие предприятия. Подобная тактика — наполовину принудительное финансирование бизнеса с последующим захватом контроля над ним — традиционно применялась итальянскими криминальными кланами, и сейчас, когда многие малые и средние предприятия оказались на грани разорения, для практикующих такие приемы преступных семей настал «звездный час» .

мафия В начале декабря полиция Италии объявила об аресте предполагаемого руководителя легендарной «Коза ностра», 80-летнего Сеттимо Минео. Характерно, что об этом его статусе стало известно лишь после пресс-конференции, проведенной правоохранителями. Обычно же имена «крестных отцов» начинают обрастать легендами, когда те еще находятся на воле. Некоторые из «первых лиц» итальянской мафии и тех, кто с ними боролся на протяжении последних десятилетий — в галерее «Известий» Фото: Getty Images/Igor Petyx/KONTROLAB/LightRocket мафия На самом деле, сицилийская «Коза ностра» — лишь одно из крупных мафиозных объединений, существующих в Италии. Одновременно с ней в стране действует неаполитанская «Каморра» и группировка из Калабри известная как «Ндрангета». Она, кстати, в начале XXI века считалась едва ли не самым могущественным криминальным синдикатом. На фото: арест главы одного из кланов «Ндрангеты», Антонио Пелле, в 2016 году — за пять лет до этого он сбежал из госпиталя и с тех пор скрывался в помещении, оборудованном над кабинетом в его собственном доме Фото: Global Look Press/Marco Costantino/Ropi мафия Поскольку мафиозные группировки представляют собой крупные объединения с тщательно продуманной структурой, борьба с ними обычно требует от полиции масштабных операций, некоторые из которых готовятся годами, а в итоге выливаются в полноценные боевые действия. На фото — карабинери проводят операцию в Палермо, 1992 год. Именно на 1990-е пришелся один из самых громких и кровопролитных антимафиозных процессов Фото: Getty Images/Franco Origlia мафия Джузеппе Нирта, глава одноименно клана, долгое время руководивший всей «Ндрангеттой», пытается плюнуть в журналистов вскоре после своего ареста в 2008 году. Его, в том числе, обвинили в организации «казни» шести итальянских граждан, которая произошла в Германии за год до задержания Фото: REUTERS мафия Одним из самых опасных мафиози современности считается глава «Новой организованной каморры» Раффаэле Кутоло по прозвищу Профессор. В 1986 году его борьбе с традиционными синдикатами в Италии даже посвятили художественный фильм. К этому моменту Кутоло уже находился за решеткой — к пожизненному сроку его приговорили еще в 1970-х, но пика своего могущества он достиг как раз после заключения. Это далеко не первый случай, когда «босс» осуществляет руководство, сидя в тюрьме Фото: thevision.com мафия В задачи мафиозных боссов входит не только управление самими кланами и забота об их расширении, но и налаживание «международных контактов». Итальянские преступные синдикаты уже много лет активно действуют и в Европе, и в США, где выходцами ими была создана так называемая система «пяти семей». На фото: сотрудники ФБР ведут Винсента Азаро, предполагаемого руководителя клана Боннано, входившего в эту систему. Азаро задержали в 2014 году по обвинению в ограблении в аэропорту Джона Кеннеди. Оно произошло в 1972-м Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS мафия Члены преступных группировок нередко давили на судей и присяжных, в том числе, угрожая им или их семьям. В некоторых случаях государство даже предоставляло участникам таких процессов специальную защиту. Один из самых известных борцов с мафией и одновременно ее жертв — Джованни Фальконе, выступавший обвинителем на громких антимафиозных процессах, проходивших в Палермо в начале 1990-х Фото: Global Look Press/Vittoriano Rastelli/Corbis мафия В 1992 году его машина (на фото) была подорвана на трассе недалеко от города. Джованни Фальконе погиб Фото: TASS/AP/Nino Labruzzo мафия Вскоре после этого в самом Палермо был убит и судья Паоло Борселлино, который вел антимафиозные процессы. Во время нападения также погибли пять сотрудников полиции, отвечавших за его сопровождение. На фото: место убийства Паоло Борселлино, 1992 год Фото: Getty Images/Franco Origlia мафия Считается, что организовал успешные покушения на Джованни Фальконе и Паоло Борселлино Тото Риина, «босс боссов» «Коза ностра», на счету которого, по мнению властей, десятки заказных убийств. Риина был осужден на 26 пожизненных сроков тогда же, в 1990-х, но продолжал руководить всем синдикатом из тюрьмы. Скончался он в ноябре 2018-го, в возрасте 80 лет. Считается, что арестованный в декабре этого года Сеттимо Минео был избран преемником Риины Фото: Global Look Press/Battaglia/Giacomino/Ropi

Глоток свободы

Подчас освобождение заключенных из-за опасности дальнейшего распространения коронавируса принимает комичный оборот. Например, британские власти начали было программу, в рамках которой из-под стражи должны были освободить почти 4 тыс. преступников, которых признали не представляющими значительной опасности для общества. Однако уже на раннем этапе осуществления проекта выяснилось, что шестерых заключенных освободили по ошибке.

Руководство пенитенциарной системы вскоре объявило, что оплошность стала результатом «человеческого фактора», все шестеро уже вернулись в места лишения свободы, а процесс освобождения отныне будет проводиться с особой тщательностью. Впрочем, детального рецепта того, как именно избежать подобных накладок в будущем, в тюремной системе Соединенного Королевства не предложили.

мафия Фото: REUTERS/Tony Gentile

Инцидент стал поводом для нападок оппозиции на правительство Бориса Джонсона. Так, теневой министр юстиции, член парламента от Лейбористской партии Дэвид Лэмми заявил, что подобные ошибки следует «быстро осознать и исправлять». Кроме того, такие случаи «не должны использоваться в качестве оправдания бездействия перед лицом приближающейся катастрофы в здравоохранении». «Тюрьмы переполнены, при этом в тысячах камер содержатся более одного заключенного, что противоречит рекомендациям исполнительного агентства минздрава», — добавил Лэмми, слова которого приводит The Guardian.

«Не просто акт милосердия»

По подсчетам The New York Times, в США от COVID-19 умерли уже свыше 100 заключенных, а счет заболевших осужденных и сотрудников пенитенциарной системы давно идет на тысяч и. Всё это происходит в том числе из-за невозможности поддержания безопасной дистанции между людьми — по данным американского минюста, число обитателей федеральных тюрем превышает верхний предел их вместимости на 12–19%. Издание особо отмечает усилия губернаторов тех штатов, где уже начали освобождать осужденных за нетяжкие преступления и тех, кто должен был выйти на волю в ближайшие пару месяцев или ожидал решения по условно-досрочному освобождению. «Освобождение таких заключенных во время кризиса — это не просто акт милосердия с целью сохранения их жизни, защиты здоровья осужденных и персонала тюрем, — отмечает газета в редакционной статье. — Чем меньше будет заболевших заключенных, тем меньше давление будет оказываться на и без того перегруженную систему тюремных лазаретов».

мафия Фото: Global Look Press/Jim West/imagebroker

При этом тюремные производства, на которых заняты американские заключенные, похоже, не только не сбавляют обороты, но и наращивают темпы. Среди товаров, которые производят в местах лишения свободы — те же маски и другие средства индивидуальной защиты, столь востребованные из-за эпидемии. На некоторых тюремных предприятиях занимаются фасовкой различных санитайзеров и чистящих средств. А в паре исправительных заведений в штате Нью-Йорк заключенные еще и изготавливают гробы, при этом объем производства с началом эпидемии в США вырос в несколько раз, пишет портал Syracuse.com.

Продукцию, которая распространяется под брендом CorCraft (можно перевести как «Сделано заключенными»), нельзя купить на улице — ее продают лишь различным учреждениям штата, в том числе пенитенциарным заведениям и чрезвычайным службам. Зарплата самих заключенных, работающих ради безопасности, составляет в среднем 62 цента в час.

После четверти срока

Среди освобожденных из мест содержания в США оказался и скандально известный адвокат Майкл Авенатти. Именно он представлял порноактрису, известную как Сторми Дэниелс, в процессе против президента Дональда Трампа. После 14-дневного карантина юриста, ранее осужденного за вымогательство денег у фирмы Nike и проходящего по еще нескольким делам, переправили домой в Калифорнию. Там он сможет провести 90 дней, пишет The Hill.

Вскоре из-под стражи сможет выйти и еще один «звездный» заключенный — бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн. За решеткой он оказался почти год назад: его признали виновным в нецелевом расходовании средств из бюджета предвыборного штаба , а также в даче ложных показаний конгрессу и выплате отступных женщинам, которые заявляли, что состояли в близких отношениях с нынешним обитателем Овального кабинета. А вот актеру Биллу Косби, осужденному за преступления на сексуальной почве, придется сидеть дальше.

мафия Майкл Авенатти Фото: REUTERS/Brendan McDermid

На фоне призывов к максимально лояльному подходу к освобождению заключенных власти США на прошлой неделе смягчили критерии для перевода их из тюрем под домашний арест. Так, теперь на «вирусное» освобождение могут рассчитывать те, кто отсидел не менее четверти определенного судом срока, и те, кому осталось провести под стражей не более 18 месяцев. Ранее действовали нормы, по которым для выхода из тюрьмы надо было отбыть не менее половины срока.

Жесткие режимы с мягким подходом

Впрочем, власти многих других стран отказались освобождать заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Среди них, в частности, Нидерланды и Бельгия. Там лишь полностью запретили посещения заключенных и перестали отпускать их в краткосрочные «увольнительные». Аналогичные ограничения, как пишет профессор криминологии в Университете Портсмута Фрэнсис Пэйкс, ввели в Чехии, Канаде и Австралии.

«Совершенно очевидно, что подобные меры не сдержат распространение вируса. И когда он окажется внутри (тюрьмы), понадобятся более радикальные меры для того, чтобы тюремные сроки незаметно не превращались в смертные приговоры, а те, кто работает в тюрьмах, не подвергались неприемлемому риску, — отмечает специалист в статье, опубликованной порталом The Conversation. — И наоборот, весьма примечательные вещи начали происходить в странах, который прошли пик распространения вируса сравнительно рано и которые отнюдь не являются примерами роскошных условий тюремного содержания или либеральным подходом вынесению приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Среди таких государств Пэйкс, в частности, указывает на Иран, где власти поэтапно освободили до 85 тыс. заключенных (порядка 35% от общего числа находящихся в тюрьмах), и Турцию, где 45 тыс. заключенных освободили на временной основе и еще 45 тыс. — окончательно.