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Бывший адвокат Трампа начал отбывать наказание в тюрьме

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн начал отбывать наказание в тюрьме, сообщает . Он приговорен к трем годам лишения свободы.

Перед отбытием в тюрьму Коэн заявил, что надеется на то, что после его выхода на свободу не будет ксенофобии, несправедливости и лжи у руля страны. Кроме того, он пообещал «многое рассказать», когда появится такая возможность.

Коэн в 2018 году был обвинен в нецелевом расходовании средств, предназначенных для проведения предвыборной кампании. Еще его признали виновным в даче ложных показаний конгрессу и даче отступных женщинам, утверждавшим, что состояли в любовной связи с Трампом. Адвокат пошел на сделку со следствием и также признался в уклонении от уплаты налогов.

27 февраля Коэн выступил на слушаниях в палате представителей. Он сообщил, что не может подтвердить факт сговора Трампа с Россией, однако рассказал о подозрениях, что президент мог знать заранее об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks и о встрече участников предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой. Во время слушаний Коэн назвал Трампа расистом и обманщиком.

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