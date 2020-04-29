Прямой эфир
Экономика
Пассажиропоток аэропортов РФ в марте снизился на 17,6%
Мир
В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Рособрнадзор перенес срок проведения итогового сочинения
Общество
Эксперты заявили о практически полном прекращении командировок в РФ
Мир
Онлайн-встречу глав МИД «нормадской четверки» назначили на 30 апреля
Туризм
В Ростуризме обсудили выход из карантина
Сюжет:

Правительство Швейцарии разрешило открыть рестораны и музеи с 11 мая

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Швейцарии разрешило открыть музеи, рестораны, библиотеки с 11 мая в рамках второго этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом 29 апреля сообщила швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на решение кабмина.

Под сокрытым небом: ВОЗ готова оценить глобальные ошибки
Однако организация не согласна с обвинениями США и Франции

Ранее предполагалось, что в этот день возобновятся занятия в средней школе и откроются магазины. Однако правительство приняло решение дополнительно смягчить ограничения.

Начиная с 29 апреля в Швейцарии начался первый из трех этапов смягчения ограничений. Открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции.

Второй этап начнется 11 мая. Следующий — 8 июня. В этот день возобновят работу профессионально-технические училища и вузы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 29 апреля, в Швейцарии зафиксировано 29,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 1,7 тыс. пациентов умерли, 22,6 тыс. выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты спрогнозировали потерю работы 300 млн человек из-за пандемии
В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020