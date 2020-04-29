Правительство Швейцарии разрешило открыть рестораны и музеи с 11 мая

Правительство Швейцарии разрешило открыть музеи, рестораны, библиотеки с 11 мая в рамках второго этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом 29 апреля сообщила швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на решение кабмина.

Ранее предполагалось, что в этот день возобновятся занятия в средней школе и откроются магазины. Однако правительство приняло решение дополнительно смягчить ограничения.

Начиная с 29 апреля в Швейцарии начался первый из трех этапов смягчения ограничений. Открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции.

Второй этап начнется 11 мая. Следующий — 8 июня. В этот день возобновят работу профессионально-технические училища и вузы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 29 апреля, в Швейцарии зафиксировано 29,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 1,7 тыс. пациентов умерли, 22,6 тыс. выздоровели.