В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек

В Белоруссии за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 973 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Это максимальный суточный прирост инфицированных с момента выявления коронавируса на территории Белоруссии.

Всего в республике 13,2 тыс. инфицированных. За сутки в стране число погибших от COVID-19 увеличилось до 84, сообщает RT.

26 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенкo высказал мнение, что карантинные меры из-за распространения коронавирусa, введенные в России и других странаx, не дадут положительного результатa, пишет «Ридус».

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести в стране карантин и комендантский час. Однако Лукашенко отказался закрывать государственные границы, назвав эту меру несусветной глупостью, а также осудил некоторые другие превентивные меры, в том числе закрытие храмов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, напоминает «Газета.ру». Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В мире, по данным Worldometer на 29 апреля, выявлено 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, 218,6 тыс. умерших и более 965 тыс. выздоровевших.