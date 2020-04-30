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Власти Москвы разъяснили порядок получения пропуска для поездки на дачу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Власти Москвы рассказали о том, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в майские праздники. Соответствующая инструкция была опубликована в четверг, 30 апреля, на официальном сайте столичной мэрии.

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«Оформить пропуск на сайте mos.ru можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие два дня. Для этого необходимо войти в личный кабинет (или зарегистрироваться, если вы его еще не создали). Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска («разовая поездка в иных целях»), маршрут передвижения, цель и дату поездки — а также номер паспорта, если в профиле он не указан», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поездки на общественном транспорте необходимо указать номер проездного (карт «Стрелка» или «Тройка», проездного билета, социальной карты москвича или жителя Московской области).

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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