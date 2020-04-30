Врачи в Москве призвали горожан остаться дома на майские праздники

Главврачи больниц Москвы попросили жителей города соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках и не покидать свои дома, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса. Обращения к москвичам медики опубликовали на своих страницах в соцсетях.

Так, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что с детства «очень ждал и любил» майские праздники, однако сегодня относится к ним сдержанно, так как «непредсказуемо, что будет после них в плане увеличения количества больных» COVID-19.

«Сидим дома. Мне кажется, это самое надежное средство для того, чтобы избежать болезни», — призвал он на видео, опубликованном в Facebook 30 апреля.

Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко отметил, что среди инфицированных очень много молодых людей, и попросил граждан остаться дома и отказаться от встреч с друзьями на природе.

Отдельно к москвичам, у которых есть дети, обратился главврач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов. Он призвал родителей проявлять бдительность и не позволять своим детям контактировать ни с другими детьми, ни со взрослыми, особенно лицами пожилого возраста, ведь дети могут переносить коронавирус бессимптомно и быть источником заражения взрослых людей.

Остаться дома и провести время со своими близкими призвал и главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

«Следующие две недели будут решающими — итог борьбы с вирусом зависит от каждого из нас. Чтобы все наши усилия не были напрасными, просим вас продолжить соблюдение мер самоизоляции. Так вы не только защитите себя и своих близких, но и дадите нам возможность помочь всем тем, кто уже заболел», — отметили в ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Обязательный домашний режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая. В Роспотребнадзоре полагают, что пик заражаемости в столице придется на май. Однако если горожане допустят массовые нарушения на майские праздники, то Москву ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 30 апреля в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

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