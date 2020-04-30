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Главврач Боткинской больницы рассказал об опасности бессимптомного коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Бессимптомное течение коронавирусной инфекции последовательно может переходить из легкой формы в тяжелую. Об этом в четверг, 30 апреля, рассказал главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

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По его словам, опасность бессимптомности заключается в том, что зараженный человек является источником инфекции, но сам может не знать об этом. При этом, как правило, бессимптомное заболевание переходит из легкой формы в среднетяжелую, а затем в тяжелую форму.

«Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от 4-6 часов», — цитирует врача «Петербургский дневник».

Гусев подчеркнул, что бессимптомное носительство коронавируса является основным вариантом течения болезни во всех странах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что чаще всего оценка бессимптомного носителя происходит после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови.

«При этом компьютерная томография как метод первичной диагностики несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов», — сказал эксперт. Гусев добавил, что компьютерную томографию (КТ) нужно делать только пациентам с симптомами ОРВИ или пневмонии.

Ранее в этот же день телеканал Sky News сообщил со ссылкой на исследование британского консорциума по изучению коронавируса, что треть пациентов (33%), поступающих с диагнозом COVID-19 в больницы, умирают, но наибольший риск летального исхода прослеживается среди страдающих деменцией и ожирением.

квРаспространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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