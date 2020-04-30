Роспотребнадзор предупредил о возможности нового всплеска COVID-19 в Москве

В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции на майские праздники в городе к июню может быть новый всплеск заболеваемости коронавирусом, заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва 24» 30 апреля.

«Мы понимаем, что после нарушения изоляции [на майские праздники] мы будем видеть это [рост заболеваемости] как раз где-то к 1 июня», — сказала она.

Андреева добавила, что именно к этому времени город «собирался вернуться к нормальной жизни». По словам эксперта, для того чтобы быстрее вернуться к привычному образу жизни, надо потерпеть. Следующие две недели, по ее словам, будут важными для преодоления распространения коронавирусной инфекции.

«Мы так и рассчитывали, что май должен быть пиковым, и дальше мы должны уходить на спад, и дальше должны поэтапно снимать все ограничения. Мы этого очень все хотим», — подчеркнула Андреева, добавив, что в Москве в данный период идет плавный прирост заболеваемости COVID-19 в пределах 5–6% в день.

Резкого прироста, по ее словам, удалось избежать благодаря своевременно принятым властями мерам, в числе которых режим самоизоляции и контроль за перемещениями.

«Если сегодня будем видеть, что заболеваемость не останавливается и будет какой-то всплеск, что может быть, когда люди выйдут на улицы общаться, наскучавшись, насидевшись, то боимся, что будет всплеск заболеваемости, тогда ни о каком снятии изоляции, конечно, речи быть не может», — заключила эксперт.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая, пишет «Газета.ру». Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

По данным оперативного штаба на 30 апреля, число случаев заражения в России превысило 100 тыс., из них 7099 — за последние сутки. Число летальных случаев достигло 1073, а выздоровели более 11 тыс. человек.

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