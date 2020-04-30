В США установили внелабораторное происхождение коронавируса

В аппарате директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован, передает 30 апреля Washington Times.

«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус не был создан искусственным путем и не является генетически модифицированным», — сказано в отчете нацразведки США.

При этом ученые из США продолжают изучать вопрос о том, является ли распространение вируса результатом контакта с зараженными животными или нарушением безопасности в китайской лаборатории в городе Ухане.

28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна рассматривает несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса. Он также отмечал, что привлечет КНР к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 30 апреля, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 61 тыс.

По всему миру заболели более 3 млн человек, скончались более 200 тыс. пациентов.