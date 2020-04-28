Трамп рассказал о «вариантах ответственности» для Китая за коронавирус

США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге 27 апреля американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что Германия уже выставила Пекину счет на €30 млрд, Вашингтон же рассчитывает на гораздо большие деньги.

«Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения», ­— сказал Трамп в ходе выступления.

Президент США добавил, что Вашингтон проводит очень серьезное расследование о роли Пекина в начале пандемии.

Трамп не впервые говорит об ответственности Китая за появление коронавируса. Ранее он отмечал, что привлечет КНР к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

27 апреля советник американского президента по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в поставке контрафактных тестов для выявления коронавируса, а также выразил уверенность в том, что Пекин должен нести ответственность за происходящее.