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Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии
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Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России не поддерживают попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР. Заявляется о том, что якобы европейские страны хотят потребовать десятки, а то и сотни миллиардов долларов США с Китая в качестве компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества», — отметил Лавров.

По его словам, сейчас самое главное — остановить дальнейшее распространение коронавируса, а уже потом разбираться в причинах его возникновения.

27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Германия уже выставила Пекину счет на €30 млрд, Вашингтон же рассчитывает на гораздо большие деньги. Он также добавил, что США проводит очень серьезное расследование о роли Пекина в начале пандемии.

Трамп не впервые говорит об ответственности Китая за появление коронавируса. Ранее он отмечал, что привлечет КНР к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

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