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Лавров назвал безосновательными обвинения ЕС в дезинформации со стороны России

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Звучащие со стороны Евросоюза заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений именно такого толка о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было», — сказал он.

30 марта сообщалось, что Европарламент обвинил Россию в публикации фейковых новостей о COVID-19. В закрытом домументе, опубликованном Financial Times утверждалось, что ложные данные о борьбе стран Запада с коронавирусом публикуются якобы по приказу Кремля, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

В ответ в Совете Федерации указали, что «русофобия не лечит коронавирус», и напомнили, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с COVID-19, в то время как «кто-то продолжает заниматься знакомым делом, потому что, видимо, ничего не умеет».

По данным Worldometer на 28 апреля, в мире зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 211 тыс. летальные. Всего вылечились более 922 тыс. человек.

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