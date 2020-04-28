Несколько стран обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Йемен, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис обратились к России с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство получило ноты посольств этих стран с соответствующим запросом.

«Все эти обращения находятся в настоящее время на рассмотрении в профильных российских ведомствах», — рассказали в пресс-службе.

28 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и практические меры.

Ранее, 23 апреля, посол Йемена в Москве сообщил, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне. По его словам, йеменские власти направили России список необходимого оборудования и лекарств и ожидают ответа. В списке — аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, защитные костюмы и более миллиона респираторов типа N95 и медицинских масок.

В конце марта в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, половину стоимости гуманитарного груза из России оплатил Вашингтон, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Американский лидер назвал такой жест очень милым.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

По данным Worldometer на 28 апреля, в мире зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 211 тыс. летальные. Всего вылечились более 922 тыс. человек.