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Лавров обсудил с президентом Красного Креста преодоление последствий пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии», — говорится в пресс-релизе.

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Кроме того, собеседники обменялись мнениями о кризисных ситуациях в мировых регионах, в частности, обсудили оказание помощи гражданскому населению Юго-Востока Украины и Сирии.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что попытки политизировать помощь России другим странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции — это чушь и полный абсурд.

Представитель Кремля подчеркнул, что принцип «ты мне, я тебе» неприменим ни к подходу российской стороны, ни к убеждениям президента страны.

В начале апреля посольство России в Великобритании призвало телеканал Би-би-си не искать скрытый смысл в том, что Москва оказывает гуманитарную помощью США и Италии. Авторы публикации британского телеканала высказали скептицизм по поводу действий России и усомнились в искренности благодарности итальянских властей. Как отметили в посольстве, поддержка — это не что иное, как знак солидарности в борьбе с эпидемией.

В конце марта в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, половину стоимости гуманитарного груза из России оплатил Вашингтон, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Американский лидер назвал такой жест очень милым.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

25 марта итальянская газета La Stampa опубликовала статью, в которой говорилось, что 80% поставленного из России оборудования оказалось бесполезным и не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению журналистов, таким образом Москва лишь пытается удовлетворить свои политические амбиции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посчитал глубоко оскорбительными предположения о том, что Москва отправила Риму гуманитарную помощь на условии ответных действий, в том числе и ослабления санкций.

По данным Worldometer на 28 апреля, в мире зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 211 тыс. летальные. Всего вылечились более 922 тыс. человек.

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