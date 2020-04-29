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Число жертв коронавируса в США превысило 60 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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В США от коронавируса скончались 60 207 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости и смертей.

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По подсчетам ученых, всего в Штатах заболели COVID-19 1 028 217 человек.

Из 60 тыс. умерших более 18 тыс. зарегистрированы в Нью-Йорке.

Как пишет The Wall Street Journal, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заказало еще 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения эпидемии.

В то же время страна уже начала постепенно отменять введенные карантинные ограничения. 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что пик эпидемии пройден, и спрогнозировал уровень смертности от нее в 60–65 тыс. человек.

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