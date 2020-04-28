Число заболевших COVID-19 в США превысило 1 млн человек

В США число заразившихся новым коронавирусом превысило 1 млн человек. По данным Университета Джона Хопкинса на вторник, 28 апреля, в Штатах подтверждено 1 002 498 случаев инфицирования.

Самая тяжелая ситуация с зараженными наблюдается в штате Нью-Йорк. Там заболели уже более 295 тыс. человек.

Штаты являются мировым лидером по числу заболевших COVID-19. За ними следует Испания с 232 128 инфицированными и Италия, где заболели 201 505 человек. Россия в данном антирейтинге занимает восьмое место.

США также занимают первое место среди стран по количеству летальных исходов в результате заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день там скончались 57 266 пациентов с COVID-19. Ближайшей страной к американцам в данном списке является Италия с 27 359 умершими.

Всего, по данным университета, в мире зафиксировано 3 083 467 подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса, умерли — более 215 тыс. человек.

Накануне губернатор американского штата Техас Грег Эббот заявил, что очередной этап снятия ограничительных мер в регионе, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется 1 мая. Как стало известно, с этой даты будут открыты рестораны, магазины розничной торговли, торговые центры, кинотеатры, библиотеки и музеи, но при условии временного ограничения числа посетителей до 25% от общей вместимости. Поэтапное снятие ограничительных мер в штате началось 20 апреля.

17 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о том, что американские штаты могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США. При этом глава США предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.