Трамп пообещал «потрясающий следующий год» в США

Президент США Дональд Трамп пообещал в стране «потрясающий следующий год» в экономическом плане, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает РЕН ТВ.

«Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал. Вы увидите большой подъем в третьем квартале, затем невероятный четвертый квартал, а еще будет потрясающий следующий год», — сказал американский лидер в ходе брифинга.

Кроме того, он также вновь возложил ответственность за распространение коронавирусной инфекции на Китай и пригрозил предъявить Пекину финансовые претензии за сокрытие правды о масштабах заболевания.

22 апреля стало известно, что более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением заработной платы из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

В свою очередь, аналитики предсказывали, что ВВП США во II квартале 2020 года упадет на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшем спадом в истории страны.

С 11 апреля на всей территории Соединенных Штатов Америки из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 28 апреля, в мире зарегистрировано 3 065 176 случаев заражения инфекцией, 211 631 скончались от заболеваний. вызванных COVID-19. США занимает первое место по количеству зараженных — их число в стране составило более миллиона, летальных случаев — более 56 тыс.