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Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников

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После майских праздников при условии ежедневного уменьшения количества заболевших коронавирусом возможно рассмотреть вопрос о снятии карантинных ограничений в Москве. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, мэр столицы Сергей Собянин.

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«Критерии понятны. Заболевания не должны расти, они должны снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.

Градоначальник подчеркнул, что в данном случае возможность снятия ограничений будет зависеть не только от правительства, но и от сознательности москвичей, от соблюдения ими режима самоизоляции в период майских праздников.

11 апреля Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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