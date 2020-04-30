Во Франции отметили успехи Москвы по соблюдению мер безопасности во время пандемии
Руководитель отдела международных отношений крупнейшего оператора общественного транспорта Парижа RATP Group Наталья Ферье отметила важность работы общественного транспорта для для врачей, пожарных, работников коммунальной сферы и многих других в период эпидемии коронавируса.
Она призвала дать им возможность ездить на метро и автобусах, не подвергая себя опасности, а также следить за дистанцией.
«Во Франции, как и в Москве, есть возможность в случае необходимости передвигаться по городу. Эти передвижения строго регламентированы, ведь чем меньше людей находятся в непосредственном физическом контакте, тем медленнее распространяется инфекция. Один носитель вируса передаёт его ещё двоим», — отметила Ферье.
По ее словам, все работники общественного транспорта озабочены разработкой новых методов эксплуатации для соблюдения дистации, дезинфекции станцией и подвижных составов.
«Опыт Москвы в решении этих задач замечателен: обработка станций, эскалаторов и поездов ультрафиолетом, установка санитайзеров для пассажиров и т. д. Не в каждом метро планеты моют тоннели дезинфицирующими средствами, а в Москве моют. Меры, введённые городской мэрией, позволяют ездить в метро при наличии цифрового пропуска с данными транспортной карты, проверять их автоматически, что минимизирует физические контакты, контакты с деньгами — переносчиками вирусов и инфекции», — добавила Ферье.
Билетная система Москвы практически не имеет аналогов по масштабам и функциональности, подчеркнула она.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.
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