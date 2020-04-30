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Во Франции отметили успехи Москвы по соблюдению мер безопасности во время пандемии

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Руководитель отдела международных отношений крупнейшего оператора общественного транспорта Парижа RATP Group Наталья Ферье отметила важность работы общественного транспорта для для врачей, пожарных, работников коммунальной сферы и многих других в период эпидемии коронавируса.

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Она призвала дать им возможность ездить на метро и автобусах, не подвергая себя опасности, а также следить за дистанцией.

«Во Франции, как и в Москве, есть возможность в случае необходимости передвигаться по городу. Эти передвижения строго регламентированы, ведь чем меньше людей находятся в непосредственном физическом контакте, тем медленнее распространяется инфекция. Один носитель вируса передаёт его ещё двоим», — отметила Ферье.

По ее словам, все работники общественного транспорта озабочены разработкой новых методов эксплуатации для соблюдения дистации, дезинфекции станцией и подвижных составов.

«Опыт Москвы в решении этих задач замечателен: обработка станций, эскалаторов и поездов ультрафиолетом, установка санитайзеров для пассажиров и т. д. Не в каждом метро планеты моют тоннели дезинфицирующими средствами, а в Москве моют. Меры, введённые городской мэрией, позволяют ездить в метро при наличии цифрового пропуска с данными транспортной карты, проверять их автоматически, что минимизирует физические контакты, контакты с деньгами — переносчиками вирусов и инфекции», — добавила Ферье.

Билетная система Москвы практически не имеет аналогов по масштабам и функциональности, подчеркнула она.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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