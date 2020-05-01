Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Общество
Дистанционные занятия для школьников в Москве отменены с 1 по 11 мая
Общество
ГИБДД пообещала массовые проверки водителей на майских праздниках
Мир
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Общество
В Москве за сутки вылечились более 600 пациентов с коронавирусом
Мир
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Сюжет:

Дистанционные занятия для школьников в Москве отменены с 1 по 11 мая

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве отменили дистанционные занятия для учащихся столичных школ и колледжей с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте мэра города, 1 мая.

Выпускаться пора: как школьники относятся к изменению сроков сдачи ЕГЭ
В среднем российские ученики оценивают свою готовность к экзамену на 4,6 балла по семибалльной шкале

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дни с 6 по 8 мая включительно объявлены Президентом России нерабочими. С учетом праздничных дней дистанционные уроки и дополнительные онлайн-занятия для московских школьников и студентов колледжей с 1 по 11 мая проходить не будут», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы учащиеся могли оставаться на связи с учителями и одноклассниками, а также работать над проектами, был запущен подкаст #НеОдинДома.

В рамках конкурса «Лучший подскаст» более 80 школ предоставили свыше 500 аудио- и видеоматериалов на тему «Не один дома». В них участники рассказывают, чем они занимаются на самоизоляции и делятся интересными идеями для дистанционного обучения подборками любимых фильмов и книг.

«Это удивительный опыт и время открытий. Время, в которое особо ценны оптимизм и сила воли, инициативность и умение эффективно работать, учиться, общаться и развиваться дома. Подкаст #НеОдинДома — это успешный опыт сотрудничества классных руководителей, московских школьников и их родителей», — заявил председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы Максим Иванцов.

Лучшие работы конкурса размещены на сайте Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы.

Накануне Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая.

к

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая. Президент России Владимир Путин также до этого числа продлил в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские власти рассказали об офлайн-работе школ в период пандемии
Педагоги Москвы приступили к дополнительным занятиям на карантине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020