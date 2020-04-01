Педагоги Москвы приступили к дополнительным занятиям на карантине

Московские учителя в период самоизоляции приступили к дополнительным занятиям на карантине, рассказали «Известиям» в столичном департаменте образования и науки в среду, 1 апреля.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

В ведомстве отметили, что в период каникул школьникам и студентам предлагают полезные онлайн-активности на образовательных ресурсах с научными лекциями, виртуальными экскурсиями, спектаклями и операми.

Если кому-то из учащихся нужна помощь, чтобы устранить пробелы в знаниях или более подробно изучить предмет, педагоги окажут им консультацию онлайн.



«Для организации дистанционных консультаций и дополнительного образования школьники и студенты используют Московскую электронную школу, сервис самоподготовки «Мои достижения», образовательную платформу «Российская электронная школа», cайт Московского образовательного телеканала MosObr.tv, сервис «Яндекс.Учебник», образовательный портал «Просвещение», сервисы Zoom и Skype и другие онлайн-ресурсы», — рассказали в пресс-службе департамента.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.



По состоянию на 1 апреля, в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. Вылечились 190 человек, а 24 пациента скончались.

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