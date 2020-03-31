Минпросвещения начало разработку модели домашнего обучения

Министерство просвещения России разрабатывает модель обучения на дому. Об этом 31 марта в ходе проведения онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня разрабатывается такая новая модель обучения на дому, которая позволит школьникам возобновить общение со своими учителями. Это очень важно. И мы к этому готовы. Есть необходимые образовательные ресурсы», — сказал он.

По словам Кравцова, существуют определенные сложности как технического, так и методического характера, однако министерству удалось довести до всех органов образования свои рекомендации.

Ранее во вторник Кравцов заявил, что в Минпросвещения допускают продление школьных каникул после 6 апреля. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.