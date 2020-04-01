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Эксперты рассказали об адаптации школьников к удаленному обучению

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Большинство учащихся школ легко адаптировались к удаленному обучению в период изоляции, но треть из них плохо справляются с обучением онлайн. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в онлайн-школе Novakid по итогам проведенного исследования.

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Эксперты выяснили, как изменилась модель обучения у детей в период социальной изоляции. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. родителей, чьи дети 4–12 лет находятся на вынужденном карантине из-за коронавируса и изучают школьные предметы удаленно.

Оказалось, что 56% детей занимаются самостоятельно, они выполняют задания, тесты, записывают видеоответы и делают упражнения в интернете без прямого взаимодействия с преподавателями. 44% учащихся общаются с учителями: участвуют в онлайн-конференциях, присутствуют на стрим-уроках и слушают лекции на платформах для группового общения.

При этом 43% взрослых поделились, что организация домашнего обучения вызывает у младших членов семьи затруднения. Треть детей (32%) не всегда хорошо организованы и самостоятельны и не успевают выполнять все задачи.

В связи с переходом на дистанционное обучение многие учебные заведения модернизировали школьную программу: 39% учеников занимаются в игровой форме, 9% из них не получают домашних заданий. В итоге большинство учеников дома наслаждаются новой моделью изучения предметов — это отметили 75% респондентов.

«Период изоляции может стать непростым испытанием для ребенка. Важно, чтобы в это время не только родители, но и все привычные социальные институты смогли адаптироваться под новые условия», — отметила пресс-служба Novakid.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Школа» работает с 9:00 до 14:00, как обычная школа, и предлагает бесплатные видеоуроки более чем по 15 предметам школьной программы. Минпросвещения призвало не доверять распространяемой в соцсетях информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за коронавируса.

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