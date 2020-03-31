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«Яндекс» открыл онлайн-школу для всех учеников

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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«Яндекс.Школа» работает с 9:00 до 14:00, как обычная школа, и предлагает бесплатные видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение «Известий» во вторник, 31 марта.

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Учебная программа запущена совместно с Центром педагогического мастерства (ЦПМ). Школа работает в режиме полного учебного дня. «Яндекс» предоставил для нее свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а ЦПМ — контент.

Уроки начались 31 марта. В первую неделю школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов России. Занятия будут идти до конца этого учебного года.

В школе могут учиться дети разных возрастов, им требуется лишь компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Учителям предоставляется платформа для проведения онлайн-уроков со своим классом — она доступна в составе сервиса «Яндекс.Учебник».

Для учителей и родителей младшеклассников в «Яндекс.Учебнике» есть более 50 тыс. готовых заданий по русскому языку, математике и окружающему миру. Все задания созданы с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов. В сервисе предусмотрена автоматическая проверка заданий.

Для учеников 5–11-х классов в «Яндекс.Школе» видеоуроки транслируются в «Яндекс.Эфире». Они доступны не только в трансляции, но и в записи. Трансляции начинаются в 9:00 и заканчиваются между 12–14 часами. В день у детей по 4–6 уроков, между ними есть перемены. Расписание на неделю заранее публикуется на сайте. На ближайшие две недели педагоги отсняли в общей сложности 420 уроков.

Проект также предусматривает дополнительные интенсивы по алгебре и геометрии, научно-популярные лекции и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Их показывают в «Яндекс.Эфире» и на сервисе «Яндекс.Репетитор».

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Яндекса» в России Елены Буниной. По ее словам, в компании не исключают, что школа будет востребована и после окончания карантина.

«Яндекс» занимается образовательными программами уже 13 лет. Сейчас у компании более 30 таких проектов и сервисов для людей разных возрастов и сфер деятельности. С 2020 по 2022 год компания планирует вложить в образовательные проекты более 5 млрд рублей.

ЦПМ департамента образования Москвы организует работу по развитию таланта школьников столицы, координирует проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, проводит региональный и готовит учащихся к заключительному этапу.

В связи с риском распространения коронавируса российские школы с 23 марта ушли на каникулы. Студенты переведены на дистанционный режим обучения.

Минпросвещения призвало не доверять распространяемой в соцсетях информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за коронавируса.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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