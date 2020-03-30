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Минпросвещения создало координационный совет по развитию образования

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Минпросвещения РФ учредило координационный совет по рассмотрению проектов, нацеленных на развитие образования. Об этом сообщается в понедельник, 30 марта, на сайте ведомства.

«Основные цели структуры — рассматривать предлагаемые проекты, вырабатывать конкретные предложения по их реализации в соответствии с государственной программой «Развитие образования» и рекомендации по объему необходимого финансирования», — говорится в сообщении.

На пост председателя совета назначен заместитель министра просвещения Андрей Николаев.

В состав совета войдут представители Минпросвещения, органов госвласти, научных и образовательных организаций, экспертного сообщества. При необходимости будут привлекаться эксперты, специализирующиеся на тематике узконаправленных проектов.

27 марта глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство может продлить каникулы школьникам после 6 апреля.

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