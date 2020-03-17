В 2019 году в России открылось 79 тыс. новых мест в яслях

В России в 2019 году открылось 79 тыс. новых мест в яслях для малышей от двух месяцев до трех лет. Об этом говорится в отчете Минпросвещения о реализации госпрограммы «Развитие образования», с которым ознакомились «Известия».

В минувшем году планировалось ввести 90 тыс. дополнительных мест. При этом удалось выполнить лишь 85% от запланированного, указано в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы «Развитие образования», который был утвержден в конце февраля. В результате доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 87,4% вместо плановых 94%.

Среди причин чиновники называют благоприятную демографическую ситуацию, которая сложилась в ряде регионов, — число детей там растет быстрее, чем количество мест в яслях.

В связи с этим полная ликвидация очередей в ясли ожидается к 2024 году, а не к 2021-му, как было запланировано ранее.