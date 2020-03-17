Прямой эфир

В 2019 году в России открылось 79 тыс. новых мест в яслях

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в 2019 году открылось 79 тыс. новых мест в яслях для малышей от двух месяцев до трех лет. Об этом говорится в отчете Минпросвещения о реализации госпрограммы «Развитие образования», с которым ознакомились «Известия».

В минувшем году планировалось ввести 90 тыс. дополнительных мест. При этом удалось выполнить лишь 85% от запланированного, указано в годовом отчете о ходе реализации пилотной государственной программы «Развитие образования», который был утвержден в конце февраля. В результате доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 87,4% вместо плановых 94%.

Среди причин чиновники называют благоприятную демографическую ситуацию, которая сложилась в ряде регионов, — число детей там растет быстрее, чем количество мест в яслях.

В связи с этим полная ликвидация очередей в ясли ожидается к 2024 году, а не к 2021-му, как было запланировано ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В начальных школах и детсадах Москвы введут свободное посещение
В России за год намерены построить более 700 детских садов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020