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В начальных школах и детсадах Москвы введут свободное посещение

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Начальные школы и детские сады в Москве переведут на свободное посещение на три недели — c 21 марта по 12 апреля — в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила «Известиям» во вторник, 17 марта, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Со следующей недели школы закрываются. Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1–4-х классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек», — отметила Ракова.

Она также уточнила, что перед занятиями у детей будут мерить температуру, а в помещениях будут проводить дезинфекцию.

Что касается работы дошкольных учреждений, то у родителей будет возможность самостоятельно решить, водить ли ребенка в детский сад.

Кроме этого, в Москве отменены занятия по программе «Московское долголетие», а также запрещено проведение мероприятий с количеством участников более 50 человек.

Эти меры вводятся в соответствии с приказом московского департамента образования и науки, а также указом мэра столицы.

Накануне, 16 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь человек с заражением коронавирусом. Таким образом, в России количество случаев инфицирования достигло к настоящему моменту 101.

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