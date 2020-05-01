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В России за сутки число умерших пациентов составило 96
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За сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом
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В России за сутки число умерших пациентов составило 96

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России скончались 96 пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 1601 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности из-за коронавируса. По ее словам, его показатель не превышает 1%.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

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Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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