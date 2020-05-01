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Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», — сказала она в интервью ТАСС в пятницу, 1 мая.

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Основными критериями, которые позволят снимать ограничения в стране, по словам Поповой, связаны со снижением темпов прироста заразившихся коронавирусом, а также наличие свободных коек для лечения инфицированных пациентов и наращивание числа проводимых тестирований на наличие заболевания.

При этом Попова подчеркнула, что значительная часть больничных коек, подготовленных для таких пациентов, сейчас свободны.

«Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что рост числа инфицированных неизбежен, однако важно, чтобы темп прироста не увеличивался. На сегодняшний день подготовленность системы здравоохранения в стране позволяет сохранять жизни людям даже в тяжелых случаев, что наблюдается не во всех странах мира.

Так, российские тест-системы выявляют коронавирус при малейшей концентрации благодаря высокой чувствительности. Попова подчеркнула, что они «ничего не пропустят».

«Хочу сказать, что наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале. Поэтому, если уж мы и говорим о чем-то, то уж точно не о ложноотрицательных результатах», — отметила она.

Также Попова заявила, что статистика по числу инфицированных в стране точная.

«Она абсолютно реальна, абсолютно истинна, потому что мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может», — сказала она.

По данным оперштаба на 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования. Число заразившихся коронавирусном в России превысило 100 тыс.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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