Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса

В середине апреля в сети появился литературный проект «Постэпидемия.рф». Известные российские писатели-фантасты, в том числе Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Андрей Мартьянов и другие публикуют в нем рассказы о жизни в России и мире после эпидемии коронавируса. Одни авторы заострили внимание на ближайшем будущем, другие — на отдаленном. Каждый попытался ответить на вопрос: что поможет стране справиться с пандемией? Многие версии не такие уж фантастические, особенно те, что относятся к цифровизации и информатизации. Как писатели увидели Россию после эпидемии и что уже стало реальностью или близко к ней — в материале «Известий».

Роботы на подходе

Писатель Вадим Панов, автор циклов «Тайный город», «Анклавы» и «Герметикон», сочинил для проекта рассказ «ДокШок». В нем он пофантазировал о недалеком будущем: через несколько месяцев после первой волны эпидемии появился еще один штамм коронавируса, в десятки раз хуже COVID-19.

Прозаик описал прибор, позволяющий быстро выявить инфекцию: «COVID-20US, — угрюмо сказал Шлыков, глядя на монитор экспресс-анализатора. Ему требовалась всего капля крови, и ответ приходил меньше, чем через минуту. — Je suis désolé Pierre. (…) Врачи ещё могли ошибиться, анализаторы «Вектор» — нет, вирус они вынюхивали так же точно, как служебные собаки — наркотики, и спасли тысячи жизней».

О разработке в России такого прибора СМИ сообщили в середине марта. Им занимается отечественная компания «Медико-биологический союз». Устройство позволяет получить результат всего за 15 минут, но для этого нужна не кровь, а мазок из слизистой носа или глотки. По словам ученых, опытный образец могут представить уже осенью.

Панов упомянул в отрывке «Вектор» — новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии. В его лаборатории первыми в России разработали и внедрили тест на коронавирус. Сейчас «Вектор» трудится над вакциной.

Другую вполне реальную для России технологию описал в своем рассказе «Двести первый шаг» фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоры»: «Когда все боялись эпидемии, то старались меньше ходить в магазины. И построили целые заводы с посыльными дронами. А потом они стали не очень нужны, и начали делать летающие машины… А в городе Сарово строят целый завод роботов на ядерных батарейках, чтобы те делали за людей опасную работу».

Эпидемия коронавируса дала толчок для развития отечественной робототехники. Как рассказала «Известиям» исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская, многие российские компании-разработчики сейчас адаптируют свои продукты и технологии для новых задач.

К примеру, тестируют роботов, способных дезинфицировать помещения и улицы. Ими можно управлять удаленно. Дроидов, измеряющих температуру, уже закупают многие организации.

По словам основателя и управляющего директора Top 3D Group Василия Киселева, если раньше многие компании в России только задумывались об автоматизации процессов, сейчас в период самоизоляции им просто придется принимать решения быстрее. Технологии для выполнения многих действий уже существуют и продолжают совершенствоваться.

В условиях эпидемии в России пришлось ускоренно развиваться и «Умному городу». Специалисты в короткие сроки скорректировали задачи проекта и доработали системы распознавания лиц, передачи данных, QR-кодов, обработки информаций с камер видеонаблюдения и другие.

Новая медицина

Прозаик Кирилл Бенедиктов, известный по романам «Завещание ночи» и «Блокада», порассуждал о цифровизации отечественной медицины.

В рассказе «Формула Гераклита» он описывает врачебные технологии будущего: «Сложно было всегда. Думаешь, земским врачам с их стетоскопами и ланцетами было легко?.. А каково приходилось врачам, которые несли свою вахту во время Великой войны?.. И заметь – у них не было молекулярных скальпелей, 3D-принтеров и полигонов виртуальной реальности. Они не могли позвонить из тылового госпиталя в Москву и попросить светило хирургии провести онлайн-операцию по сети 7G».

Основания для них есть: молекулярные «скальпели», 3D-принтеры и полигоны виртуальной реальности в России существуют, только пока широко не применяются в системе здравоохранения.

Но в стране уже активно внедряют телемедицину, при которой пациент может связаться с врачом удаленно — по скайпу или в мессенджерах. В перспективе к этой технологии планируют подключить «интернет вещей» и разработать устройства, которые смогут мониторить состояние пациента, а также выполнять некоторые медицинские процедуры.

Кроме того, в России уже есть предпосылки для создания искусственной кожи и органов с помощью 3D-печати. Онлайн-операций пока не проводят, но технически это возможно — с помощью роботизированной «руки» (манипулятора) на удаленном управлении.

Переход на «цифру»

Писатель Андрей Мартьянов в новелле «Золотая баба» рассказывает о России через 20 лет после эпидемии. Нынешняя действительность и относительно недалекое будущее переплетается у него с паранормальными явлениями.

Говоря о 2020-м годе, прозаик подчеркивает преимущества страны в информатизации: «Вы представляете себе тогдашний уровень информационно-цифрового обеспечения по стране? Мы же были первыми в мире по качеству связи и её дешевизне, работай в полной изоляции сколько угодно!»

По данным Internet World Stats на 31 декабря 2019-го, Россия входит в десятку лидеров по количеству пользователей интернета. Доступ к сети есть у 116,3 миллиона человек в стране. По их доле Россия в первой тройке среди топ-10: 79,73% от всего населения. Больше только у Японии и США.

Кроме того, в 2019 году Россия стала страной с самым недорогим безлимитным интернетом, по данным Content Review. Средняя стоимость тарифа у отечественных операторов составляет 613 рублей, в среднем в мире — 2791,8 рублей в месяц. Аналитики также отмечают высокую скорость российского интернета и доступность технологий ADSL и FTTH в крупных городах.

Мартьянов, впрочем, в своем рассказе не остановился на реальном и описал изобретенный в России через 20 лет агрегат для «холодного ядерного синтеза», который большинством ученых сегодня признается невозможным.

На цифровизацию в стране обращает внимание и фантаст-турбореалист Андрей Лазарчук. В рассказе «Монтана» он подходит к вопросу философски и рассуждает о влиянии «цифры» на сознание людей: «Потом у вас настала новая эпоха: эра цифры, в которую по началу никто не верил и многие считали игрушкой ваших чиновников, якобы бессмысленное Сколково, нацпроекты какие-то. И теперь смотрю на итоги – это не только вас двоих касается, парни, это мой взгляд с ледяной вершины, – вы стали совсем другие. И я даже не могу понять, в чем дело. Спокойные, уверенные?».

Большинство сотрудников компаний, переведенных на удаленную работу, не столкнулись с серьезными трудностями. Доступный и качественный интернет позволил вещать из дома даже ведущим новостей. Резко вырос спрос на онлайн-заказы, в том числе продуктов, однако бизнес, которому в первое время было сложно обрабатывать столько заявок, стремительно адаптировался. Дома россиянам тоже нашлось чем заняться — об этом свидетельствуют данные развлекательных онлайн-площадок. Стриминговые сервисы отмечают увеличения количества уникальных посетителей, электронные и аудиокниги стали скачивать чаще, кроме того, люди проводят больше времени за играми или общением в соцсетях.

Глубокая цифровизация отчасти позволила России избежать высокого процента смертности от коронавируса, по сравнению с другими странами. На 30 апреля на 106 498 заболевших приходится 1 073 умерших. В Китае, откуда начала распространяться инфекция, количество заразившихся меньше (83 944), но погибших больше (4 637). Технологии помогают быстро и качественно выявлять вирус, отслеживать заболевших, а также удерживать людей дома — благодаря QR-кодам, переводу на удаленную работу и домашнему интернету, который позволяет никуда не выходить, но получать всё необходимое.

На этом фоне прогнозы фантастов не кажутся чересчур нереалистичными и могут оправдаться. Коронавирус уже способствовал бурному развитию интернет-технологий и высокотехнологичной медицины. Назад пути нет.