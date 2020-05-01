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Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса

Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности
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Фото: TASS/EPA
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В середине апреля в сети появился литературный проект «Постэпидемия.рф». Известные российские писатели-фантасты, в том числе Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Андрей Мартьянов и другие публикуют в нем рассказы о жизни в России и мире после эпидемии коронавируса. Одни авторы заострили внимание на ближайшем будущем, другие — на отдаленном. Каждый попытался ответить на вопрос: что поможет стране справиться с пандемией? Многие версии не такие уж фантастические, особенно те, что относятся к цифровизации и информатизации. Как писатели увидели Россию после эпидемии и что уже стало реальностью или близко к ней — в материале «Известий».

Роботы на подходе

Писатель Вадим Панов, автор циклов «Тайный город», «Анклавы» и «Герметикон», сочинил для проекта рассказ «ДокШок». В нем он пофантазировал о недалеком будущем: через несколько месяцев после первой волны эпидемии появился еще один штамм коронавируса, в десятки раз хуже COVID-19.

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Прозаик описал прибор, позволяющий быстро выявить инфекцию: «COVID-20US, — угрюмо сказал Шлыков, глядя на монитор экспресс-анализатора. Ему требовалась всего капля крови, и ответ приходил меньше, чем через минуту. — Je suis désolé Pierre. (…) Врачи ещё могли ошибиться, анализаторы «Вектор» — нет, вирус они вынюхивали так же точно, как служебные собаки — наркотики, и спасли тысячи жизней».

О разработке в России такого прибора СМИ сообщили в середине марта. Им занимается отечественная компания «Медико-биологический союз». Устройство позволяет получить результат всего за 15 минут, но для этого нужна не кровь, а мазок из слизистой носа или глотки. По словам ученых, опытный образец могут представить уже осенью.

Панов упомянул в отрывке «Вектор» — новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии. В его лаборатории первыми в России разработали и внедрили тест на коронавирус. Сейчас «Вектор» трудится над вакциной.

Другую вполне реальную для России технологию описал в своем рассказе «Двести первый шаг» фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии «Дозоры»: «Когда все боялись эпидемии, то старались меньше ходить в магазины. И построили целые заводы с посыльными дронами. А потом они стали не очень нужны, и начали делать летающие машины… А в городе Сарово строят целый завод роботов на ядерных батарейках, чтобы те делали за людей опасную работу».

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Эпидемия коронавируса дала толчок для развития отечественной робототехники. Как рассказала «Известиям» исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская, многие российские компании-разработчики сейчас адаптируют свои продукты и технологии для новых задач.

К примеру, тестируют роботов, способных дезинфицировать помещения и улицы. Ими можно управлять удаленно. Дроидов, измеряющих температуру, уже закупают многие организации.

По словам основателя и управляющего директора Top 3D Group Василия Киселева, если раньше многие компании в России только задумывались об автоматизации процессов, сейчас в период самоизоляции им просто придется принимать решения быстрее. Технологии для выполнения многих действий уже существуют и продолжают совершенствоваться.

В условиях эпидемии в России пришлось ускоренно развиваться и «Умному городу». Специалисты в короткие сроки скорректировали задачи проекта и доработали системы распознавания лиц, передачи данных, QR-кодов, обработки информаций с камер видеонаблюдения и другие.

Новая медицина

Прозаик Кирилл Бенедиктов, известный по романам «Завещание ночи» и «Блокада», порассуждал о цифровизации отечественной медицины.

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В рассказе «Формула Гераклита» он описывает врачебные технологии будущего: «Сложно было всегда. Думаешь, земским врачам с их стетоскопами и ланцетами было легко?.. А каково приходилось врачам, которые несли свою вахту во время Великой войны?.. И заметь – у них не было молекулярных скальпелей, 3D-принтеров и полигонов виртуальной реальности. Они не могли позвонить из тылового госпиталя в Москву и попросить светило хирургии провести онлайн-операцию по сети 7G».

Основания для них есть: молекулярные «скальпели», 3D-принтеры и полигоны виртуальной реальности в России существуют, только пока широко не применяются в системе здравоохранения.

Но в стране уже активно внедряют телемедицину, при которой пациент может связаться с врачом удаленно — по скайпу или в мессенджерах. В перспективе к этой технологии планируют подключить «интернет вещей» и разработать устройства, которые смогут мониторить состояние пациента, а также выполнять некоторые медицинские процедуры.

Кроме того, в России уже есть предпосылки для создания искусственной кожи и органов с помощью 3D-печати. Онлайн-операций пока не проводят, но технически это возможно — с помощью роботизированной «руки» (манипулятора) на удаленном управлении.

Переход на «цифру»

Писатель Андрей Мартьянов в новелле «Золотая баба» рассказывает о России через 20 лет после эпидемии. Нынешняя действительность и относительно недалекое будущее переплетается у него с паранормальными явлениями.

Говоря о 2020-м годе, прозаик подчеркивает преимущества страны в информатизации: «Вы представляете себе тогдашний уровень информационно-цифрового обеспечения по стране? Мы же были первыми в мире по качеству связи и её дешевизне, работай в полной изоляции сколько угодно!»

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По данным Internet World Stats на 31 декабря 2019-го, Россия входит в десятку лидеров по количеству пользователей интернета. Доступ к сети есть у 116,3 миллиона человек в стране. По их доле Россия в первой тройке среди топ-10: 79,73% от всего населения. Больше только у Японии и США.

Кроме того, в 2019 году Россия стала страной с самым недорогим безлимитным интернетом, по данным Content Review. Средняя стоимость тарифа у отечественных операторов составляет 613 рублей, в среднем в мире — 2791,8 рублей в месяц. Аналитики также отмечают высокую скорость российского интернета и доступность технологий ADSL и FTTH в крупных городах.

Мартьянов, впрочем, в своем рассказе не остановился на реальном и описал изобретенный в России через 20 лет агрегат для «холодного ядерного синтеза», который большинством ученых сегодня признается невозможным.

На цифровизацию в стране обращает внимание и фантаст-турбореалист Андрей Лазарчук. В рассказе «Монтана» он подходит к вопросу философски и рассуждает о влиянии «цифры» на сознание людей: «Потом у вас настала новая эпоха: эра цифры, в которую по началу никто не верил и многие считали игрушкой ваших чиновников, якобы бессмысленное Сколково, нацпроекты какие-то. И теперь смотрю на итоги – это не только вас двоих касается, парни, это мой взгляд с ледяной вершины, – вы стали совсем другие. И я даже не могу понять, в чем дело. Спокойные, уверенные?».

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Большинство сотрудников компаний, переведенных на удаленную работу, не столкнулись с серьезными трудностями. Доступный и качественный интернет позволил вещать из дома даже ведущим новостей. Резко вырос спрос на онлайн-заказы, в том числе продуктов, однако бизнес, которому в первое время было сложно обрабатывать столько заявок, стремительно адаптировался. Дома россиянам тоже нашлось чем заняться — об этом свидетельствуют данные развлекательных онлайн-площадок. Стриминговые сервисы отмечают увеличения количества уникальных посетителей, электронные и аудиокниги стали скачивать чаще, кроме того, люди проводят больше времени за играми или общением в соцсетях.

Глубокая цифровизация отчасти позволила России избежать высокого процента смертности от коронавируса, по сравнению с другими странами. На 30 апреля на 106 498 заболевших приходится 1 073 умерших. В Китае, откуда начала распространяться инфекция, количество заразившихся меньше (83 944), но погибших больше (4 637). Технологии помогают быстро и качественно выявлять вирус, отслеживать заболевших, а также удерживать людей дома — благодаря QR-кодам, переводу на удаленную работу и домашнему интернету, который позволяет никуда не выходить, но получать всё необходимое.

На этом фоне прогнозы фантастов не кажутся чересчур нереалистичными и могут оправдаться. Коронавирус уже способствовал бурному развитию интернет-технологий и высокотехнологичной медицины. Назад пути нет.

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