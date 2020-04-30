Легкой дороги: перечень пострадавших от COVID сфер хотят расширить

В перечень пострадавших от коронавируса отраслей необходимо внести машиностроение и лёгкую промышленность. Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина министру промышленности и торговли Денису Мантурову (документ есть у «Известий») . Кроме того, стоит расширить пороги предоставления господдержки, в два раза ускорить процесс госзакупок и субсидировать выплату 2/3 заработной платы машиностроительным предприятиям, уверены в ТПП. В Минпромторге заявили, что уже сформировали перечень предложений для третьего пакета антикризисных мер и частично он совпадает с инициативами торговой палаты . План ТПП потребует до 500 млрд рублей бюджетных средств, рассчитали эксперты.

Шире круг

ТПП предложила Минпромторгу комплекс мер по поддержке российской промышленности в связи с пандемией COVID-19. В первую очередь необходимо расширить правительственный перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, на машиностроение и станкостроение. Предприятия в этих сферах обеспечивают технологическую безопасность страны, однако не имеют доступа к кредитованию под 0% для выплат зарплат, пополнению оборотных средств на льготных условиях, отсрочке и реструктуризации платежей в бюджет и страховые фонды , отмечается в письме.

Э2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Кроме того, целесообразно отнести текстильную и легкую промышленность к пострадавшим отраслям. Эти предприятия, работающие как на розничного покупателя, так и в сегменте b2b, столкнулись с резким сокращением продаж из-за падения спроса, снижения доходов населения , а также временной приостановки работы отраслей, которые используют их продукцию, говорится в документе.

Необходимо также расширить порог по количеству сотрудников для фирм, претендующих на господдержку, уверены в ТПП. Большое количество промышленных предприятий имеет высокую численность персонала (более 300 человек), хотя по показателю выручки их следовало бы отнести к малому и среднему бизнесу. Из-за такого несоответствия множество предприятий, которые нуждаются в помощи, не могут ее получить , следует из письма.

Поддержать промышленность можно, в том числе ускорив процесс госзакупок, предлагает ТПП. Так, конкурсы на продукцию машиностроительного комплекса, а также тендеры в рамках национальных проектов, запланированные на 2021-й, стоит провести до конца 2020 года. А при реализации инфраструктурных проектов продукцию иностранного производства следует использовать только при отсутствии российских аналогов, уверены в торговой палате. Поможет промышленникам и продление срока действия старых сертификатов, отмечается в письме.

Э4 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Минпромторге «Известиям» заявили, что ведомство уже сформировало перечень инициатив для включения в третий правительственный пакет антикризисных мер.

— Частично они совпадают с предложениями ТПП, например, мы также предлагаем расширить перечень пострадавших отраслей, — сообщили в ведомстве.

В правительстве и Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий» о том, как оценивают инициативы торговой палаты.

Адресная помощь

Содержатся в документе и потенциальные меры помощи отдельным отраслям промышленности. Так, например, фармацевтическим компаниям ТПП просит дать право производить дезинфицирующие средства без лицензии. А саму продукцию с антисептическим действием предлагается отнести к безакцизной.

Лесопромышленному комплексу следует предоставить отсрочку по арендным платежам . Автомобилестроению, по мнению ТПП, облегчит работу освобождение от утилизационного сбора большегрузных транспортных средств высокоэкологичного класса.

Э3 Производство антисептика на заводе в Крыму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Предприятиям легкой промышленности надо выдать субсидированные кредиты на оборотные средства, а машиностроительным компаниям — снизить страховые взносы до 15% в случае, если они соответствуют хотя бы одному из двух критериев отнесения к МСП (по выручке или числу сотрудников). Кроме того, предприятиям машиностроения необходимо субсидировать выплату за нерабочие дни 2/3 заработной платы, включая НДФЛ и страховые взносы, полагают в торговой палате.

Туманные перспективы

Пока Росстат фиксирует рост промпроизводства, несмотря на пандемию: на 0,3% за март и на 1,5% за I квартал 2020 года, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Однако очевидно, что апрель и второй квартал будут выглядеть слабее, а по итогам года показатель сократится на 1,5% , прогнозирует эксперт.

Он также отметил, что меры, которые предложила ТПП, потребуют масштабных денежных вливаний — порядка 300-500 млрд рублей. Более 2 трлн правительство уже потратило на спасение экономики, напомнил Валерий Емельянов.

Безусловно, экстренные решения предполагают большие затраты, заявил «Известиям» глава ТПП Сергей Катырин. Но если на них не пойти сегодня, выход из кризиса обойдется дороже. Известно, что скупой платит дважды, предупредил он.

Э1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Инициативы ТПП актуальны как никогда: и машиностроение, и легкая промышленность испытывают сегодня острые проблемы , сообщил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Их подкосили падение спроса, разрыв логистических цепочек и рост себестоимости товаров.

Эксперт подчеркнул, что позитивная статистика в машиностроении по итогам I квартала связана с тем, что отрасль имеет длительный цикл производства. Восстановление этого сектора также будет небыстрым и не ограничится 2020 и 2021 годами , уверен Дмитрий Орехов.

Машиностроение и текстильная промышленность действительно нуждаются в господдержке, полагает и старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Эти отрасли ориентированы на внутреннее потребление, а на фоне карантина в стране уже резко упал спрос. ВВП по итогам года может сократиться на 5–6%, отметил эксперт.