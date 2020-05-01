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За сутки в Хакасии коронавирусом заразились 25 человек

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В республике Хакасия за последние сутки коронавирусом заразились 25 человек, общее число инфицированных выросло до 257. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в пятницу, 1 мая.

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13 случаев зафиксированы в двух больницах, один из заболевших — медицинский работник скорой помощи. Еще один пациент прибыл в республику из Москвы, двое поступили с признаками пневмонии. Причинами остальных случаев заражения стали служебные и семейные контакты.

«На текущий момент в Хакасии подтверждено 257 случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1923 человека, из них 18 — в обсерваторе. Получают лечение 203 человека», — написал Коновалов в Instagram.

25 апреля сообщалось, что самый крупный очаг заражения в Хакасии зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы. Источником заражения стал мужчина, приехавший из Москвы.

коронавирус в России

По данным оперштаба на 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования. Число заразившихся коронавирусном в России превысило 100 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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