Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.

В интервью «Вечерней Москве» 30 апреля специалист, чье настоящее имя не названо, отметила, что работает «красной зоне» больницы, куда доставляют граждан с COVID-19.

По ее словам, врачи буквально живут на работе — им предоставили жилье в чистой зоне в другом корпусе.

«Больных, признаться честно, очень много. У нас в первый рабочий день на прибольничной территории стояло 80 карет скорой помощи», — рассказала врач.

Она отметила, что в реанимацию попадают люди разной возрастной категории. Самому молодому пациенту было 20 лет. Также есть тяжелые больные 26, 30, 40 лет.

«Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от 100 кг и больше», — сказала врач.

Медик объяснила, что у пациентов с меньшим весом намного легче протекают все процессы.

Основной категорией людей в реанимации, по ее словам, остаются люди с сопутствующими заболеваниями — диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания.

30 апреля ученые рассказали, что риск летального исхода при заражении коронавирусом и наличии других заболеваний выше почти на 40% выше по сравнению с теми, у кого нет хронических проблем со здоровьем. Медики также перечислили самые опасные сопутствующие заболевания.