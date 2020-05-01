Режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса
В Москве в возрасте 58 лет скончался режиссер-документалист, сценарист Сергей Литовец.
Об этом 30 апреля сообщила его коллега Наталия Гугуева в Facebook.
По ее словам, Литовец заразился коронавирусом и с 12 апреля был помещен в реанимацию. Его супруга и сын также были госпитализированы с коронавирусом.
«Дочка Василиса спасается от вируса у друзей. Собаку тоже пристроили. Вся семья попала под этот «коронавирусный каток», — отметила Гугуева.
Прощание и похороны режиссера назначены на 6 мая.
Литовец работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино. Известен такими работами, как «Арбатские мальчики», «Сквозь мглу», «Щенок».