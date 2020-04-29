Умер выдающийся копьеметатель Янис Лусис

Олимпийский чемпион игр в Мехико в составе сборной СССР и один из лучших метателей копья 20-го века Янис Лусис скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает Латвийский союз легкой атлетики.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей семье по легкой атлетике», — заявили в организации.

Отмечается, что в последние годы Лусис боролся с тяжелой болезнью.

Лусис не только забрал себе золото Олимпийских игр 1968 года, но и взял серебряную медаль на соревнованиях 1972 года и бронзовую в 1964-м.

World Athletics (IAAF) назвал его самым выдающимся метателем копья в мире в 1987 году. В 2014 году спортсмен был включен в Зал славы международной федерации за особый вклад в развитие легкой атлетики.

7 марта стало известно о кончине победителя Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Спортсмен умер на 34-м году жизни.