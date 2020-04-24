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Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже отменен из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чемпионат Европы по легкой атлетике 2020 года отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации в четверг, 23 апреля.

Решение об отмене чемпионатов было принято оргкомитетом турнира и Французской федерацией легкой атлетики (FFA). Турнир должен был пройти с 26 по 30 августа. Сообщается, что деньги за билеты будут возвращены.

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«Мы боролись за то, чтобы сохранить это событие, но это всего лишь спорт, и не стоит дополнительно рисковать жизнями людей», — заявил глава оргкомитета турнира Жан Грасия, которого цитирует Le Parisien.

Грасия подчеркнул, что комитет до последнего пытался провести чемпионат, в том числе рассматривал возможность сокращения количества участников, зрителей, смены места проживания спортсменов.

Изучен был и вариант отсрочки чемпионата. Однако эксперты оценили данный вариант в €4 млн, что не позволило бы Французской федерации представить сбалансированный бюджет и гарантировать рабочие места, а также обеспечить хорошую подготовку спортсменов к 2024 году.

Федерация заключила, что отсрочка на 10–12 месяцев в таких неопределенных условиях могла иметь катастрофические последствия, противоречащие обязанностям и ответственности учреждения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer, во Франции на сегодняшний день зафиксировано 159 877 случаев заражения коронавирусом (1827 за прошедшие сутки), 21 340 человек скончались, 40 657 человек выздоровели. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению инфекции.

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