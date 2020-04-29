Умер сыгравший в фильме «Миллионер из трущоб» актер Ирфан Кхан

Болливудский актер Ирфан Хан, известный по участию в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Мир Юрского периода», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает BBC News в среду, 29 апреля.

Кхан скончался в больнице в индийском городе Мумбаи, куда был госпитализирован с инфекцией толстой кишки. Причина смерти не уточняется. В заявлении, которое опубликовала его пиар-компания, говорилось, что актер скончался, «окруженный своей семьей, о которой он заботился больше всего».

Отмечается, в 2018 году актер написал в Twitter о том, что у него диагностировали эндокринную опухоль. Проходил лечение в Лондоне. Позднее он написал открытое письмо, в котором рассказал о своем лечении.

Ирфан Кхан родился 7 января 1957 года в Индии. Был известен своими ролями как болливудском, так и в голливудском кино. Он снялся в картинах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Инферно», «Воин» и др.