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Умер сыгравший в фильме «Миллионер из трущоб» актер Ирфан Кхан

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Фото: Global Look Press/Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS
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Болливудский актер Ирфан Хан, известный по участию в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Мир Юрского периода», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает BBC News в среду, 29 апреля.

Кхан скончался в больнице в индийском городе Мумбаи, куда был госпитализирован с инфекцией толстой кишки. Причина смерти не уточняется. В заявлении, которое опубликовала его пиар-компания, говорилось, что актер скончался, «окруженный своей семьей, о которой он заботился больше всего».

Отмечается, в 2018 году актер написал в Twitter о том, что у него диагностировали эндокринную опухоль. Проходил лечение в Лондоне. Позднее он написал открытое письмо, в котором рассказал о своем лечении.

Ирфан Кхан родился 7 января 1957 года в Индии. Был известен своими ролями как болливудском, так и в голливудском кино. Он снялся в картинах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Инферно», «Воин» и др.

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