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Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Известный итальянский журналист, публицист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Фьямметта Кукурния 26 апреля, передает ТАСС.

По ее словам, ночью у Кьеза случился инфаркт, однако медики не смогли его спасти.

Друг журналиста, президент благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато рассказал «РИА Новости», что Кьеза перенес операцию, после которой начались осложнения. Он также допустил, что смерть публициста может быть связана с коронавирусом.

В 80-е и 90-е годы журналист работал московским корреспондентом газет L'Unita и La Stampa. Позднее писал статьи и мнения для различных российских изданий, в том числе для «Известий». Являлся автором множества книг, в том числе об СССР и России.

Кроме того, Кьеза содействовал операции по освобождению российских журналистов из плена на Украине в 2014 году. После похищения сотрудников Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина под Краматорском Кьеза поднимал в Европарламенте вопрос безопасности работников СМИ и был готов сам ехать на Украину, чтобы участвовать в переговорах с украинской стороной и вызволять задержанных.

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