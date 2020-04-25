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Саркисов прокомментировал смерть редактора «Русского радио»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Гендиректор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов выступил с соболезнованиями в адрес родных и близких главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой, о смерти которой стало известно 25 апреля.

По словам Саркисова, Ларионова на протяжении долгого времени боролась с раком.

«Юля тяжело болела, и достаточно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью. Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей «Русского радио», — отметил Саркисов

Первым о смерти Ларионовой сообщил продюсер Иосиф Пригожин. Главреда «Русского радио» он охарактеризовал как «добрейшего человека, профессионала своего дела»..

Соболезнования также выразила певица Анита Цой. Смерть Ларионовой она назвала большой потерей для профессионального мира.

«Юлию мы знаем давно по роду нашей деятельности. Очень грустно, что такие люди — молодые, красивые, профессиональные — уходят из нашей жизни», — цитирует ее Пятый канал.

Юлия Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. Пост главного редактора «Русского радио» она занимала с 2016 года. Ларионова лично слушала хиты артистов и решала, пустить ли песню в ротацию.

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