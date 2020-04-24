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Скончался глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Глава совета директоров компании «Лукойл» Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 24 апреля.

Причины смерти в сообщении не указаны.

Грайфер работал до последних месяцев жизни, осуществляя стратегическое руководство компанией, отметили в пресс-службе. Он интересовался современными проблемами и оставался одним из ведущих экспертов нефтяной промышленности. В «Лукойле» отметили, что к нему относились с огромным уважением и еще при жизни назвали в его честь одно из крупных месторождений в Каспийском море.

«Для нашего поколения – людей, работавших под руководством Валерия Исааковича, он всегда был олицетворением оптимизма, веры в лучшее, самых высоких профессиональных и личных качеств», — сказал директор компании Вагит Алекперов. Он подчеркнул, что покойный умел мыслить на десятилетия вперед и фактически создал компанию в нынешнем виде.

«Это невосполнимая потеря для нашей компании и отрасли и очень грустный день для всех нас», — отметил он.

Валерий Грайфер родился в Баку 1 ноября 1929 года. Окончил Московский нефтяной институт им. Губкина. Начал работать в качестве помощника мастера по добыче нефти. С 1972 года работал в Министерстве нефтяной промышленности СССР, в 1985-1992 годах был заместителем главы ведомства. С 1996 года был членом совета директоров «Лукойла», с 2000 года — его председателем.

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