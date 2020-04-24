Создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась автор знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила мэрия города.

«<…> Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — говорится в сообщении.

Будущий кондитер родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В 1940 году она вместе с семьей в рамках программы переселения приехала на Дальний Восток. Трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике (Приморский кондитер) она начала с 16 лет.

Легендарный и самый удачный в СССР рецепт конфет «Птичье молоко» в 1967 году создали Чулкова и управляемая ею команда кондитеров. Они были первыми в стране, кто внедрил технологию производства этих кондитерских изделий. За это Анна Чулкова была награждена орденом Ленина.

«Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции — шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ», — отметили в мэрии.

Чулкова являлась мастером высшего класса кондитерского производства РСФСР. Ей были присвоены такие звания, как Герой Социалистического труда и Почетный гражданин города Владивостока. За свою трудовую деятельность она удостоилась двух Орденов Ленина и Ордена Октябрьской революции. Чулкова была занесена в Золотую книгу Почета министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР. Также кондитер является лауреатом Государственной премии.