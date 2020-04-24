Прямой эфир

Создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

0
Фото: ТАСС/Василий Федорченко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась автор знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила мэрия города.

Хранитель времени: умер Леонид Зорин
Создатель «Покровских ворот» пришел в литературу благодаря Горькому

«<…> Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — говорится в сообщении.

Будущий кондитер родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В 1940 году она вместе с семьей в рамках программы переселения приехала на Дальний Восток. Трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике (Приморский кондитер) она начала с 16 лет.

Легендарный и самый удачный в СССР рецепт конфет «Птичье молоко» в 1967 году создали Чулкова и управляемая ею команда кондитеров. Они были первыми в стране, кто внедрил технологию производства этих кондитерских изделий. За это Анна Чулкова была награждена орденом Ленина.

«Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции — шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ», — отметили в мэрии.

Чулкова являлась мастером высшего класса кондитерского производства РСФСР. Ей были присвоены такие звания, как Герой Социалистического труда и Почетный гражданин города Владивостока. За свою трудовую деятельность она удостоилась двух Орденов Ленина и Ордена Октябрьской революции. Чулкова была занесена в Золотую книгу Почета министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР. Также кондитер является лауреатом Государственной премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученый-геолог Давид Додин умер на 85-м году жизни
Умер народный артист России Юрий Кукес

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020